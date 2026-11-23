23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrían recibir dinero en diciembre por la suma de su pensión, el pago adicional de fin de año y el bono extraordinario de S/200. El monto total dependerá de la pensión y beneficios aplicables.

¿Cuáles son los pagos que recibirán los jubilados de la ONP?

El pago de diciembre reúne tres conceptos para pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones: la pensión, una cuota adicional de fin de año y el bono extraordinario anunciado por el Gobierno. Este último fue oficializado para afiliados comprendidos en el régimen del Decreto Ley 19990.

El bono extraordinario asciende a S/200 y se entregará por única vez en diciembre. El beneficio se destina a pensionistas con pensión definitiva que figuren en la planilla del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre.

El pago será automático, junto con la pensión de diciembre y de acuerdo con el cronograma correspondiente. Quienes reciban más de una pensión solo accederán a una bonificación. Además, el beneficio es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público en diciembre.

Los tres conceptos considerados son la pensión mensual, la cuota adicional de diciembre y el bono de S/200. Esta suma variará según el monto reconocido a cada jubilado. La bonificación extraordinaria no se incorpora al ingreso pensionario ni generará futuros reajustes de pensión por ello.

¿Cuánto recibirán los pensionistas y los mayores de 80 años?

Por ejemplo, un pensionista que recibe S/600 mensuales podría sumar S/600 de pensión, y otro más por el pago adicional, además de S/200 del bono extraordinario. Bajo ese cálculo, reuniría S/1.400 en diciembre. Si cobra mil, el total alcanzaría S/2.200. No incluye la bonificación por edad avanzada.

El beneficio adicional por edad avanzada también influye en el dinero recibido por determinados jubilado. Los pensionistas que cumplen 80 años acceden a una bonificación equivalente al 25% de su pensión mensual, conocida como bonificación por edad avanzada (BEA).

#PCMInforma | Ante los efectos del fenómeno El Niño, el Gobierno aprobó una bonificación extraordinaria de S/ 200, que se entregará por única vez en diciembre de 2026 a los pensionistas y beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990. Este apoyo les permitirá contar con un ingreso adicional para atender sus necesidades básicas y brindar mayor tranquilidad a la economía de sus hogares. Ante El Niño, el #PerúResponde. — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 18, 2026

Así, para una pensión de S/600, la BEA equivale a S/150; si la pensión es mil, suma S/250. Al agregar pensión, pago adicional y bono, los montos serían S/1.550 y S/2.450. Para mayores de ochenta años, esos serían los montos estimados.

El bono extraordinario se pagará en diciembre y no constituye un aumento de la pensión. Los pensionistas que cumplan las condiciones recibirán S/200 junto a los pagos, mientras que la suma final dependerá de su pensión, cuota adicional y, si aplica, bonificación por edad avanzada.