Alerta en Francia: Devastador tornado en el sur del país deja al menos 40 heridos y cientos de hogares afectados

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La localidad de Pomas, en el departamento de Aude, al sur de Francia, vivió el lunes 24 de agosto una jornada marcada por el caos y la destrucción.

Un violento tornado se formó en medio de intensas tormentas eléctricas y, en cuestión de minutos, arrasó con viviendas, árboles y vehículos, dejando un saldo de más de 40 personas heridas, dos de ellas en estado crítico, y alrededor de 300 casas dañadas.

Un tornado de efectos destructivos

El fenómeno se produjo hacia las cinco de la tarde, cuando una masa de aire cálido se encontró con corrientes frías en la región, generando un sistema de tormentas que rápidamente derivó en un tornado.

Según Météo-France, se registraron ráfagas de viento que superaron los 117 km/h, capaces de levantar techos y derribar estructuras en cuestión de segundos. Los habitantes de Pomas, un pueblo de apenas mil personas, describieron el episodio como un "rugido" que atravesó las calles y dejó tras de sí un paisaje de escombros.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu'elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026

Cientos de casas afectadas y un pueblo destuido

Las consecuencias fueron inmediatas: techos arrancados, muros colapsados y vehículos volcados. La prefectura de Aude informó que unas 300 viviendas resultaron afectadas, muchas de ellas inhabitables, lo que obligó a habilitar centros de acogida en Pomas y en la vecina Limoux.

Más de 2,800 hogares quedaron sin electricidad en una decena de municipios, mientras brigadas de emergencia trabajaban para restablecer el servicio.

El balance humano también fue grave. Al menos 39 a 41 personas resultaron heridas, con 15 hospitalizadas y dos en estado crítico. Entre los casos más delicados se encuentra una mujer embarazada que sufrió lesiones al derrumbarse parte de su vivienda.

Aunque no se reportaron desaparecidos, equipos de rescate revisaron minuciosamente las zonas más afectadas para descartar víctimas atrapadas entre los escombros.

🚨🇫🇷 SUPERCELL TORNADO DEVASTATES SOUTHERN FRANCE



A tornado tore through #Pomas in #Aude, southwestern France



It struck during a thunderstorm alert, with nearby gusts reaching 117 km/h



39 injured, including 2 critically



~300 homes damaged#France @StormHour #ガルシア pic.twitter.com/mEg1PxCoBg — GlobeUpdate (@Globupdate) August 25, 2026

Respuesta de rescate

La respuesta de emergencia movilizó a más de 120 bomberos y unidades de la gendarmería, que además patrullan las calles para proteger las casas dañadas de posibles saqueos. La Cruz Roja y autoridades locales desplegaron asistencia inmediata, ofreciendo alojamiento temporal y apoyo psicológico a los damnificados.

El tornado de Pomas es considerado uno de los más destructivos en Francia en los últimos años. En apenas dos minutos, transformó un pueblo tranquilo en un escenario de devastación, recordando la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos extremos.

La combinación de tormentas eléctricas y calor intenso fue clave en su formación, y ahora las autoridades se enfrentan al reto de reconstruir viviendas, restablecer servicios básicos y atender a los heridos, a quienes el episodio les quedará marcado en su memoria.