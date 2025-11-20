RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Por estado de emergencia

Ministro de Justicia confirma que requisa en los penales serán permanentes: "Estamos en una guerra contra la criminalidad"

El ministro de Justicia, Walter Martínez, sostuvo que las requisas en los penales serán continúas, en el marco de las acciones del Ejecutivo para mitigar las actividades delictivas que provienen tras las rejas.

Operativo en el penal 'El Milagro'.
Operativo en el penal 'El Milagro'. MINJUSDH

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, confirmó que, los operativos en los penales de todo el Perú serán permanentes, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno para hacerle frente a los delitos (extorsión) que provienen tras las rejas y que atentan contra la tranquilidad de decenas de peruanos a diario. 

Es importante mencionar que, las requisas en los establecimientos penitenciarios se enmarcan en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado el 7 de noviembre último, como parte de las acciones del estado de emergencia contra la inseguridad ciudadana.

Anuncia sostenimiento 

Tras llevar a cabo un megaoperativo en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones (conocido como 'El Milagro'), el titular del MINJUSDH, sostuvo que estas acciones serán continúas, a fin de detectar y decomisar bienes prohibidos utilizados para coordinar posibles actividades delictivas desde el interior de este recinto, por ejemplo.

"Tengan confianza en la labor que está realizando el Estado y que se impulsa a partir de la gestión de nuestro presidente. Estamos en una guerra contra la criminalidad y esta guerra la vamos a ganar todos unidos", aseveró.

En ese sentido, comentó que en el citado reclusorio, la requisa extraordinaria se ejecutará durante tres días, a fin de hacer un barrido completo de este penal, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Gobierno oficializa medidas complementarias del estado de Emergencia: Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán
Lee también

Gobierno oficializa medidas complementarias del estado de Emergencia: Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán

Inician pruebas de polígrafos en los penales

El presidente José Jerí Oré, anunció esta mañana, que desde hoy comenzarán las pruebas de polígrafos en las cárceles de todo el Perú. Los agentes penitenciarios deberán realizarse dicho examen; no obstante, de hacer caso omiso a las indicaciones, podrían ser hasta separados de la institución. 

"Hoy se inician las pruebas de polígrafo al personal del INPE. Las Unidades de Credibilidad del SINA inician el proceso de evaluación de credibilidad. Iniciamos en el EP Lurigancho, teniendo previsto realizar setenta y tres (73) evaluaciones por día", mencionó en X.

INPE establece faltas disciplinarias a los servidores del Sistema Penitenciario Nacional
Lee también

INPE establece faltas disciplinarias a los servidores del Sistema Penitenciario Nacional

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 020-2025-JUS, publicado el 29 de octubre en El Peruano, se menciona que los capítulo I (Disposiciones Generales) y II (Clases de Faltas Disciplinarias) constan de 11 artículos. Asimismo, acota que el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios en coordinación con la Secretaría Técnica del Tribunal Disciplinario del INPE, elabora un plan de capacitación para fortalecer las capacidades y habilidades de los servidores penitenciarios a nivel nacional en un plazo no mayor a 45 días calendario.

Desde el Gobierno aseguran que llevarán a cabo todas las acciones posibles para contrarrestar los actos delictivos desde las cárceles y así contribuir con la paz de todos los peruanos.

Temas relacionados Estado de Emergencia penal El Milagro Penales requisas Walter Martínez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA