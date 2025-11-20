Mario Vizcarra sobre juicio de su hermano Martín Vizcarra: "Se dictará su total inocencia"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el precandidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, aseguró que confía en la "total inocencia" de su hermano Martín Vizcarra y calificó las acusaciones en su contra como "patrañas".

Se espera que, hoy jueves 20 de noviembre, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dicte la sentencia del expresidente, acusado de recibir S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras mientras era gobernador de Moquegua.

Mario Vizcarra asegura que no hay pruebas en contra de su hermano.

Mario Vizcarra confía en la inocencia de su hermano Martín

Dentro de la agenda, el exmandatario presentará sus alegatos finales y su abogado expondrá su defensa ante la Corte Superior Nacional.

En ese sentido, su hermano Mario Vizcarra salió en defensa del vacado expresidente, saludando que hoy, por fin, pueda dictarse una sentencia favorable para él.

"Nosotros saludamos que hoy día debe realizarse la última audiencia del proceso que injustamente involucra a Martín Vizcarra. Hoy día se debe saber que finalmente se ha tratado de una patraña más que ha pretendido llevarlo a prisión", manifestó.

El precandidato presidencial reafirmó la inocencia de su hermano dada la falta de evidencia en su contra y declaró estar seguro de que se le declarará totalmente inocente de toda acusación. "No hay indicios claros de que puedan involucrarlo", agregó.

"Nosotros confiamos, como confiamos todos los militantes y quienes lo conocemos a Martín Vizcarra, en que será declarado inocente de toda culpa", sostuvo.

Además, insistió en que su vacancia también estuvo injustificada y que se habría perpetuado a partir de información falsa filtrada a los medios.

"Ese tema ya lo venimos sufriendo hace cinco años, desde el 2020, cuando es vacado a partir de dichos, a partir de filtraciones al periodismo que hace el fiscal Juárez Atoche con cinco delitos supuestos que luego terminan solamente en uno. que es el que está llegando a su fin", finalizó.

Juicio oral a Martín Vizcarra

El expresidente inició su defensa ratificando en su inocencia y negando que contemplara la opción de fugarse del país.

"Soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo, confío en que van a valorar todas las intervenciones de la Fiscalía y de la defensa. Nunca pasó por mi cabeza la posibilidad de una fuga". expuso.

Vizcarra está acusado de recibir sobornos por 2.3 millones de soles por las obras Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo durante su mandato regional para el periodo 2011-2014.

Dentro del contexto de la última audiencia de juicio oral a Martín Vizcarra, su hermano declaró, en simultáneo, que confía en la inocencia del exmandatario y que está "seguro" de que se dictará una sentencia favorable.