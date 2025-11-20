Precio del dólar HOY en Perú: ¿Subió? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 20 de noviembre

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar en Perú te permite tomar decisiones más acertadas en cuanto a ahorro, inversión y consumo. Por ello te damos a conocer cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves, 20 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional. Saber cuál es el precio de esta moneda permite entender cómo se moverán los mercados y cómo se afectarán las economías locales y personales, así como las decisiones económicas de un país como el nuestro.

El gobierno y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) interviene comprando o vendiendo dólares en el mercado para evitar que el tipo de cambio suba o baje de manera drástica. Incluso, se reveló que pese a la crisis política que actualmente vive Perú, nuestra economía presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

Otra entidad del Estado que te permite mantenerte informado sobre cuáles han sido las fluctuaciones del dólar en el país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te revelamos a continuación, respecto a la compra y venta este jueves.

JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.372 S/ 3.380

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio de hoy subió, en comparación al día de ayer, 19 de noviembre, donde la compra era de S/ 3.366 y la venta de 3.372.

Tipo de cambio mercado paralelo

Recuerda que el precio del dólar puede variar y no solo por la incertidumbre política que vive actualmente Perú, sino por otra serie de factores como las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), precio de los commodities, intervención del BCRP o inestabilidad política.

Asimismo, antes de comprar o vender dólares es ideal saber cuál es el tipo de cambio en el mercado paralelo (casas de cambio). Según la página cuantoestaeldolar.pe el comportamiento de esa divisa es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.385

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El precio del dólar en el país cerró ayer, 19 de noviembre en 3,3810, (con una apertura de 3,3750). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3765, con un máximo de 3,381 y un mínimo de 3,3700, según el BCRP.

Precio del cierre del tipo de cambio interbancario ayer, 19 de noviembre.

Estar al tanto del precio del dólar este jueves, 20 de noviembre, te permite anticipar cambios en el costo de productos, servicios, viajes y activos financieros, lo que ayuda a gestionar mejor los riesgos y las oportunidades económicas.