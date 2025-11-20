SJM: PNP detiene a extrabajador municipal que utilizaba uniforme de sereno para delinquir

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el inicio del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, diferentes divisiones de la PNP han iniciado una serie de operativos con la finalidad de hacerte frente a la inseguridad que impera en gran parte de Lima, Callao y el país.

Detienen a sujeto que robaba vestido de sereno

Justamente, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, realizó una reciente intervención a un grupo de sujetos que integraban una peligrosa banda al sur de la capital. De acuerdo a la información obtenida tras un paciente trabajo de inteligencia, uno de sus integrantes delinquía utilizando un uniforme de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Con la información proporcionada, agentes del Escuadrón Verde y del Grupo Terna ejecutaron este operativo interviniendo una mototaxi amarilla y azul donde se encontraban los peligrosos miembros de esta organización criminal. Justamente, el principal sospechoso fue capturado portando la ropa de un sereno de SJM donde trabajó hasta hace 5 meses.

En su poder se encontró un revolver con el que amenazaba a sus víctimas. Según indicó la policía, esta banda se apodaba 'Los Malditos Dueños del Sur' la cual se dedicaba a robar a mano armada a comercios locales y transeúntes de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

El sujeto, conocido en el mundo del hampa como alías Venegas fue detenido infraganti en el cruce de la calle José María Seguil con la avenida Maximiliano Carranza en el citado distrito. Otros tres criminales también fueron detenidos durante esta redada.

Fue echado del serenazgo hace cinco meses

Uno de los informantes de la Policía detalló que este criminal había sido echado de la comuna de SJM tras haber sido encontrado drogándose en pleno horario laboral. Sin embargo, el detenido se quedó con el uniforme con el que cometía sus fechorías al lado de sus secuaces.

"Mi jefe me indica que esa persona tiene una casa de serenazgo de SJM. Lo han botado porque fumaba dentro de una caseta, ya lleva como cinco meses retirado del servicio", precisó.

Ahora, el exsereno y los demás capturados se encuentran a disposición de las autoridades quienes evaluarán las evidencias encontradas y analizarán su futuro en las próximas horas.

De esta manera, la Policía Nacional logró capturar a un sujeto que delinquía vestido de sereno de San Juan de Miraflores. El detenido había sido echado de dicha comuna hace cinco meses atrás.