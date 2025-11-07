Gobierno oficializa medidas complementarias del estado de Emergencia: Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó las medidas complementarias para el estado de emergencia en Lima y Callao, anunciadas previamente por el presidente José Jerí. Se han dispuesto modificaciones de artículos y nueve aspectos, entre las que destacan la presencia de cadetes de la PNP y las Fuerzas Armadas en comisarías y en zonas determinadas.

Se redoblan los esfuerzos

Publicado en el diario oficial El Peruano, esta actualización modificará del cuarto al octavo artículo del Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, con el objetivo de fortalecer la labor frente a la ola de criminalidad en la capital. El primero agrega que el Conasec puede solicitar cooperación técnica internacional y sesiones semanales al CCO.

Se conforman el Comando y los Comités con los titulares de cada entidad, que no podrán delegar su función, dentro de las 24 horas de entrada en vigencia desde la oficialización. La información de los operativos o patrullajes, u otras relacionados, serán de carácter reservado, explica el nuevo artículo 5.

Con respecto a las disposiciones complementarias, la octava y novena precisa que los cadetes de la PNP y las FF.AA. tendrán participación durante el estado de emergencia. Brindarán apoyo en comisarías, siempre bajo supervisión y realizarán marchas de campaña e instrucción en las zonas determinadas por el CCO.

Esto último con la finalidad de de entrenamiento, presencia disuasiva y apoyo a las acciones cívico-militares. Dichas actividades se llevarán a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con las autoridades locales y policiales.

Mayor control en las cárceles

De acuerdo a la modificación del sexto artículo, se agregan cuatro aspectos en el punto 6.1. Se destaca el uso de drones en zonas donde se ubican los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas y el INPE podrá trasladar con rapidez a internos que pongan en riesgo al personal u otros encarcelados.

En desarrollo...