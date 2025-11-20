Tragedia en Ventanilla: Un menor fallecido y 11 heridos dejó violento choque entre combi y minivan

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico suceso se dio sobre la tarde de este miércoles 19 de noviembre en Ventanilla donde una minivan y una combi chocaron violentamente dejando como saldo el fallecimiento de menor de solo 4 años y alrededor de 11 heridos.

Violento choque en Ventanilla deja un menor herido

El hecho ocurrió exactamente en la avenida 225, a la altura del paradero Reniec en Pachacútec. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar se logró observar el terrible momento en que se dio este siniestro.

Tal como se aprecia, la minivan pese a tener otro vehículo delante suyo, adelanta a este por su carril izquierdo a solo metros de un cruce. Cuando estaba por continuar con su recorrido, aparece una combi a excesiva velocidad chocándolo directamente al punto de hacerla impactar contra las viviendas que estaban al frente.

Lamentablemente, la minivan cayó sobre varias personas que se encontraban en dicho paradero consumando la tragedia. De inmediato, los testigos y vecinos del lugar intentaron levantar el vehículo para sacar a las personas que se encontraban debajo y ponerlos a buen recaudo.

Justamente, los agentes de la Policía Nacional del Perú y personal médico asistieron rápidamente para estabilizar a los afectados. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Ventanilla, aunque lamentablemente el menor de 4 años no resistió a las heridas y perdió la vida.

Chofer de combi se fue a la fuga

Exitosa llegó a esta zona de Pachacútec para conocer más detalles de este accidente. La tía del niño fallecido relató como su hermana, quien se encuentra luchando por su vida, se fue de compras al mercado junto a su abuela y su hijo cuando se toparon con esta tragedia.

"Lo que pasa es que mi hermana se había ido al mercado con mi abuelita y su hijito a hacer comprar y al regresar ha sido donde la combi y la cúster han hecho doble choque que hizo que la combi se ha ido contra mi sobrino y ha volado. Hay varios heridos y hasta niños hay dentro del hospital", indicó.

Lamentablemente, la mujer también relató que el chofer de la combi se fue a la fuga luego del siniestro. También indicó que es necesario que de la cara para poder esclarecer el caso.

"Tengo entendido que el chofer de la combi se fue a la fuga. Tenemos que localizarlo porque se supone que él es el culpable de lo que ha pasado", añadió.

De esta manera, un terrible accidente en Ventanilla dejó un menor fallecido y más de 11 heridos tras el choque de una combi con una minivan en Pachacútec.