¿Habrá feriado largo desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre en Perú? Esto se sabe

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Muchos esperan disfrutar de un merecido descanso de la rutina laboral. En ese marco, surge una interrogante ¿habrá feriado largo del 21 al 24 de noviembre? Conoce que es lo que se sabe hasta el momento y si debes alistar las maletas o no.

¿Confirman feriado largo del 21 al 24 de noviembre?

Un estudio del Ministerio de Salud (Minsa), en 2022, indicaba un alarmante 72 % de los trabajadores peruanos que se sienten exhaustos por sus condiciones de trabajo.

Jornadas superiores a las 48 horas semanales incrementaban significativamente el riesgo de burnout o síndrome de desgaste profesional. En Perú, el 24 % de los trabajadores asocia directamente este síndrome con el exceso de trabajo, por lo cual, muchos esperan ansiosos al próximo feriado nacional.

En ese marco y debido a que este 21 de noviembre será día no laborable en Amazonas, de acuerdo al Decreto Regional N.º 003-2024 GRA/GR, surge la interrogante de si habrá feriado largo desde ese día hasta el lunes 24, aprovechando el sábado 22 y domingo 23 de ese mes para alejarse de la ajetreada vida laboral y aprovechar en viajar para conocer las maravillas que posee Perú junto a amigos o familiares.

¿Por qué surge la duda del feriado largo?

Además de ello, se sabe que, de acuerdo Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, el 25 de noviembre también será otro día no laborable, pero para Moquegua por aniversario de su fundación. Pues bien, pese a que esas dos fechas permitirán descansar a los trabajadores del sector público, no se evidencia un feriado largo, conforme a la legislación vigente y las comunicaciones del Diario Oficial El Peruano.

Con ello se descarta que desde el 21 al 24 de noviembre se pueda descansar a nivel nacional. Así que recuerda que esos días deberás acudir a tu centro laboral como siempre para cumplir con tus responsabilidades, pero no te preocupes, ya que solo faltan unas semanas para tomar unas vacaciones si trabajas en sector público: ¡se viene el 8 y 9 de diciembre!

Decretos que establecen día no laborable el 21 y 25 de noviembre.

Feriados nacionales en diciembre

De acuerdo al calendario oficial, el lunes 8 de diciembre es feriado nacional en conmemoración a la Inmaculada Concepción y al día siguiente, el martes 9 será también asueto, según la Ley N.º 31381, debido al aniversario de la Batalla de Ayacucho, permitiendo así que los trabajadores que no trabajan fines de semana (sábado y domingo) sumen esas dos fechas más como unos merecidos descansos.

Cabe resaltar que diciembre es uno de los meses más esperados del año, marcando el cierre de un calendario con 16 feriados oficiales, los cuales incluyen celebraciones cívicas y religiosas, que puedes revisar en el siguiente LINK.

En resumen, de acuerdo con el diario El Peruano, se descarta que del 21 al 24 de noviembre sea feriado largo. Las fechas que te permitirán alejarte de la rutina laboral, llegará recién en los primeros días de diciembre.