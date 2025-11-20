Mario Vizcarra asegura que no indultaría a Dina Boluarte: "Ha sido un títere de la mafia congresal"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Promesa electoral. El precandidato presidencial por el partido político "Perú Primero", Mario Vizcarra Cornejo, señaló que de llegar a la presidencia no indultaría a la exmandataria Dina Boluarte Zegarra, si en un hipotético gobierno suyo llegase a ser sentenciada por los casos que afronta.

En entrevista brindada esta mañana al programa "Hablemos Claro", el también hermano del expresidente Martín Vizcarra, hizo un mea culpa tras afirmar semanas atrás que otorgaría dicho beneficio constitucional a todos los exjefes de Estado.

No tendrían consideración de la exmandataria

Sobre la posibilidad de indultar a su hermano y también al expresidente Pedro Castillo Terrones, el actual precandidato presidencial sostuvo que "se dejó llevar" por el dolor que siente al ver a Martín en medio de un proceso que podría llevarlo a cumplir una condena de 15 años de cárcel.

Si bien es cierto, que considera "un error" lo afirmado, no dudó en aseverar que sería "muy respetuoso" de la Comisión de Gracias Presidenciales; no obstante, puntualizó que de "ninguna manera" podría pensar en darle dicha posibilidad a la expresidenta, a quien recordó como "indiferente" ante las muertes ocurridas al inicio de su gestión entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

"Definitivamente, no existe una posibilidad de que si quiera yo proponga un indulto en el caso de que Dina esté presa. Jamás, yo podría siquiera suponer o proponer un indulto a una persona no solamente que ha sido un títere de la mafia congresal, sino también ha sido indolente en las marchas del 2023 donde murieron más de 50 personas", sostuvo.

Califica de "patraña" el juicio contra su hermano Martín

Sobre el juicio oral que viene afrontando el expresidente Martín Vizcarra en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', Mario Vizcarra lo volvió a respaldar públicamente, ratificando la inocencia de su hermano en su condición de exgobernador regional de Moquegua.

"Se ha tratado de una patraña más de querer llevar a Martín a prisión. Estamos seguros que se dictará la completa inocencia de Martín Vizcarra porque no hay nada, ni siquiera hay indicios claros, nada, de que puedan involucrarlo", sostuvo.

De acuerdo con la teoría fiscal, Martín Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa. Por esta presunto hecho ilícito, desde la Fiscalía lo responsabiliza del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor.

Mientras el proceso llega a su etapa definitiva, para Mario Vizcarra su inocencia está probada, no habiendo posibilidad de que pueda volver el penal de Barbadillo.