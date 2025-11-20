20/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente ferroviario causó gran conmoción a nivel internacional. Según los primeros reportes, la colisión de dos trenes dejó más de 30 heridos, con algunos pacientes en estado crítico. Las autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido este jueves, 20 de noviembre.

Choque de trenes dejó decenas de heridos

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales, el tren expreso R 658 chocó contra otra locomotora de pasajeros Os 8053, alrededor de las 6:20 a.m. de este jueves, entre las localidades de Sliv y Divcice, al sur de la República Checa.

El fuerte impacto por la colisión, obligó a las autoridades a interrumpir el tráfico ferroviario en la línea y organizar servicios de autobuses de sustitución. Lamentablemente, el incidente dejó varios heridos, hasta el momento se reportan al menos 40 personas, de los cuales cinco presentan lesiones de gravedad y están en estado crítico, por lo cual han sido trasladados al hospital de Ceské Budejovice, en la región de Bohemia.

Siete equipos de rescate y un helicóptero acudieron al lugar del accidente, que fue confirmado por Ferrocarriles Checos. Asimismo, se reportó que los conductores de ambos trenes fueron sometidos a pruebas de alcoholemia y han dado negativo, por lo cual se iniciaron las investigaciones correspondientes del caso.

Investigan causa del accidente en República Checa

El inspector general de la Inspección Ferroviaria, Jan Kučera, reportó a la prensa de su país que cuatro inspectores examinan el incidente y se maneja la hipótesis de que la causa podría ser un error humano, una falla técnica o problemas en el sistema. Todo ello deberá ser descartado o confirmado en el transcurrir de estos días.

"El objetivo es averiguar qué causó este extraordinario suceso", dijo Kučera a la emisora nacional ČT24. Por su parte, el presidente del país, Petr Pavel, reaccionó al siniestro en su cuenta X: "Sigo con gran preocupación las noticias sobre la grave colisión de dos trenes en la región de Ceské Budejovice".

S velkým znepokojením sleduji zprávy o vážné srážce dvou vlaků na Českobudějovicku. Myslím na všechny zraněné i jejich rodiny a děkuji členům integrovaného záchranného systému, kteří na místě zasahují. Je nezbytné, aby byly příčiny nehody co nejrychleji a transparentně vyšetřeny.... — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 20, 2025

Finalmente, el mandatario, por medio de sus redes sociales, agregó que es "fundamental" que se investiguen las causas del siniestro lo antes posible, tanto por la seguridad de los ciudadanos, como para evitar que accidentes de este tipo se repitan.

El accidente es el último de una serie de incidentes ferroviarios ocurridos en Europa Central en los últimos días. El domingo por la noche, 13 personas fueron hospitalizadas tras la colisión de un tren en la vecina Eslovaquia.

La línea férrea al sur de la República Checa permanece cerrada hasta que finalicen la investigación y las operaciones de limpieza tras el choque de dos trenes que dejó decenas de heridos este jueves, 20 de noviembre.