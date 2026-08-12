¿La Tierra perderá gravedad por el eclipse solar total que sucederá HOY?: esto es lo que dice la NASA

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las redes sociales se viene difundiendo un trascendido que asegura la posibilidad de que la Tierra pueda perder gravedad debido al eclipse solar que se producirá este miércoles, 12 de agosto. Por tal motivo, la NASA salió al frente para aclarar si esto es verídico o es totalmente falso. A continuación todos los detalles.

¿Qué es lo que dice la NASA acerca de este trascendido?

Después de dos años del último eclipse solar total, la humanidad volverá a presenciar este evento astronómico una vez más hoy. En medio de este contexto, en el ciberespacio, a través de publicaciones, se señala que la agencia espacial estadounidense tiene un proyecto secreto llamado "Anchor" .

De acuerdo a las publicaciones que circularon por internet, ese proyecto habría sido creado para enfrentar una anomalía gravitacional que ocurriría durante el eclipse y habría involucrado enormes recursos económicos.

En tal sentido, a dicho plan le atribuyen una inversión de 90 mil millones de dólares. Sin embargo, no existen registros públicos que demuestren que dicho proyecto pertenezca a la NASA ni de que haya emitido una alerta sobre una eventual desaparición de la gravedad.

Por su parte, un portavoz de la NASA, contactado por el medio de verificación de datos Snopes, explicó que no existe el 'Proyecto Anchor' y que el planeta no perderá gravedad este 12 de agosto.

"La gravedad terrestre o fuerza gravitatoria viene determinada por su masa. La única forma de que la Tierra perdiera gravedad sería que el sistema terrestre (la masa combinada de su núcleo, manto, corteza, océanos, aguas continentales y atmósfera) perdiera mas", manifestó a través de un correo electrónico.

¿Cuál es el origen del supuesto 'Proyecto Anchor'?

La historia del 'Proyecto Anchor' comenzó a circular en redes sociales acompañada de publicaciones que sostienen que la desaparición temporal de la gravedad provocaría que personas y objetos se elevaran del suelo y que el Gobierno de Estados Unidos estaría preparando medidas especiales para evitar consecuencias graves.

Por su parte, la BBC halló que varias de las cuentas que participaron en la difusión del contenido posteriormente fueron eliminadas. Los verificadores identificaron asimismo publicaciones relacionadas con narrativas conspirativas producidas con herramientas de inteligencia artificial.

En medio de los rumores que aseguran que la Tierra perdería gravedad debido al eclipse solar total que ocurrirá este miércoles, un portavoz de la NASA ha señalado al medio Snopes que eso no sucederá y que el supuesto proyecto Anchor, cuya creación se le atribuye a la agencia espacial estadounidense por el evento astronómico, no existe.