Eclipse solar total 2026: ¿Cómo reaccionarán perros y gatos y qué hacer para evitarles estrés?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto no solo concentra la atención de quienes esperan observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año.

La repentina disminución de la luz también puede ser percibida por los animales, lo que ha generado dudas entre los dueños de perros y gatos sobre posibles cambios en su comportamiento. Sin embargo, especialistas recomiendan mantener la calma y evitar alterar innecesariamente la rutina de las mascotas.

Aunque la oscuridad repentina puede provocar cierta confusión en algunos animales, el eclipse por sí mismo no representa un motivo de alarma para la mayoría de perros y gatos.

De acuerdo con especialistas consultados, durante la jornada, estas mascotas están acostumbradas a experimentar variaciones en la iluminación y en las actividades cotidianas de sus hogares.

¿El eclipse puede causar estrés en perros y gatos?

Los animales pueden percibir que el ambiente cambia cuando disminuye de manera repentina la luz natural. Esta modificación puede generar curiosidad, desconcierto o, en algunos casos, cierto nerviosismo.

No obstante, la reacción no necesariamente será igual en todos los ejemplares, pues dependerá de su temperamento y de sus experiencias previas.

Algunas mascotas que ya presentan ansiedad frente a situaciones como tormentas, ruidos fuertes u otros cambios bruscos podrían ser más sensibles durante el eclipse.

Entre las posibles señales de incomodidad pueden aparecer inquietud, búsqueda de refugio, jadeo, vocalizaciones o cambios temporales en su comportamiento. Investigaciones y análisis previos sobre eclipses también han señalado que distintas especies pueden modificar momentáneamente sus rutinas ante la alteración de la luz ambiental.

Sin embargo, los especialistas ponen el foco en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: el comportamiento de los propios dueños. La expectativa por el eclipse, los gritos, el movimiento inusual de personas o una actitud de nerviosismo pueden transmitirse a los animales, especialmente a los perros, que son sensibles al estado emocional de quienes los rodean.

¿El eclipse puede causar estrés en perros y gatos?

Rutina y tranquilidad son claves

Una de las principales recomendaciones es no convertir el eclipse en un acontecimiento extraordinario para las mascotas. Mantener sus horarios habituales de alimentación, descanso y paseo puede ayudar a que perciban el día con normalidad.

Otro punto importante es no obligar a perros o gatos a observar el eclipse. Las mascotas no necesitan participar del fenómeno ni convertirse en protagonistas de fotografías. Los expertos señalan que no existe razón para colocarles accesorios o gafas para intentar que miren hacia el cielo, ya que los animales no tienen interés natural en observar el Sol como lo hacen las personas.

Además, la mirada directa al Sol puede representar un riesgo para la retina tanto en humanos como en animales. Aunque normalmente perros y gatos no suelen fijar voluntariamente la vista en el astro, lo prudente es evitar cualquier situación que los lleve a observarlo directamente.

El eclipse solar del 12 de agosto no tiene por qué convertirse en una experiencia estresante para las mascotas. La mejor estrategia será mantener la calma, respetar sus rutinas y evitar exponerlas a multitudes o situaciones desconocidas. Más que preocuparse por la oscuridad momentánea, los propietarios deben procurar que sus perros y gatos atraviesen el fenómeno en un ambiente seguro y tranquilo.