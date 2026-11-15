Congreso inicia desde el 17 de noviembre los debates de la Ley de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2027

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso iniciará este martes 17 de noviembre, los debates de la Ley de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2027, en cumplimiento del artículo 72 del reglamento de este poder del Estado.

Según lo aprobado en la Junta de Portavoces Conjunta el jueves 12 de noviembre, los grupos políticos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores tendrán tres horas de debate para la sesión del jueves 19. Dicho tiempo será distribuido de forma proporcional.

Programación de los debates parlamentarios

El Poder Legislativo informó el siguiente cronograma de debates parlamentarios del martes 17 al viernes 20 de noviembre, en cumplimiento de lo que señalan los artículos 71 y 72 del Reglamento del Congreso, los cuales se menciona a continuación:

Martes 17:

-Sustentación de los dictámenes de Ley de Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2027, a cargo del presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular).

-Pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarrera Velarde, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Miércoles 18:

-Sustentación de los pliegos de egresos de los sectores ministeriales; así como de los titulares de organismos autónomos (Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo).

Jueves 19

-Debate parlamentario (Senado y Cámara de Diputados)

Viernes 20:

-Sustentación de texto final

-Intervención del primer ministro para dar su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto.

-Votación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.

Comisión Directiva confirma reducción presupuestal de 450 millones

La Comisión Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad el pasado viernes 13 de noviembre, el presupuesto institucional de ese poder del Estado para el 2027, confirmándose la propuesta de ahorro de 450 millones de soles para ambas cámaras.

Tras superar este impasse, el propio presidente del Senado, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), se encargó de confirmar el acuerdo adoptado junto a su homólogo de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).

"Hemos podido aprobar en la Comisión Directiva por unanimidad, el presupuesto en donde mantenemos un ahorro de cerca de 450 millones de soles. Yo quiero agradecer al presidente Reto y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, junto con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Hemos podido ponernos de acuerdo, creo que es una excelente noticia", expresó.

Cabe precisar que, la Comisión Directiva del Congreso tiene como atribución principal promover la coordinación y los consensos necesarios en los asuntos administrativos, logísticos y de recursos humanos la cámara de senadores y de diputados.

Es importante señalar que, a finales de octubre último, el Congreso de la República también anunció un ahorro aproximado de S/ 303 millones, a través de su política de austeridad, racionalización del gasto y eliminación de alquileres. Del monto total ahorrado, S/ 33,6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno El Niño, mientras que otros S/ 270 millones fueron devueltos al Poder Ejecutivo para financiar las prioridades más urgentes del pais.