Cachaza dio a luz en Brasil y comparte emotivo video del nacimiento de su primer bebé junto a André Bankoff

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en madre por primera vez junto a su esposo, el actor André Bankoff. La exchica reality dio a luz en Brasil y compartió con sus seguidores un emotivo video que recoge algunos de los instantes más especiales que vivió la pareja durante la llegada de su pequeño.

El nacimiento de Asher ocurrió el pasado 8 de noviembre en una clínica de Brasil. Sin embargo, la influencer decidió esperar una semana para anunciar públicamente la noticia. Fue el domingo 15 de noviembre cuando publicó una serie de fotografías familiares y un registro audiovisual que muestra parte de la experiencia que vivieron durante el parto.

Cachaza feliz por la llegada de su primer hijo

En las imágenes se puede observar a André acompañando a su esposa durante este importante proceso. Ambos aparecen emocionados al conocer a su primer hijo y compartir sus primeros momentos como familia. La publicación permitió a sus seguidores ser parte de una experiencia muy especial para la pareja, que esperaba con mucha ilusión la llegada del pequeño.

A través de su publicación de Instagram, la brasileña también dedicó unas emotivas palabras a su primogénito. En su mensaje recordó los meses de espera, las ilusiones que tenía junto a su esposo y la emoción que sintieron cuando finalmente pudieron tener a Asher entre sus brazos.

Asimismo, destacó que la llegada del pequeño transformó sus vidas y les permitió descubrir una nueva dimensión del amor. Para Cachaza, esta experiencia representa el inicio de una etapa completamente diferente, marcada por la felicidad de formar una familia y disfrutar de los primeros días junto a su bebé.

"Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro. Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí. Asher, llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo. Qué suerte la nuestra de tenerte. Bienvenido a nuestras vidas, Asher", expresaron.

¿Por qué Cachaza decidió dar a luz en Brasil?

La decisión de recibir a su hijo en Brasil no fue improvisada. Antes del nacimiento, la influencer ya había explicado que quería regresar a su país natal para estar cerca de sus familiares durante el parto y los primeros meses de crianza.

La exchica reality consideraba que contar con el respaldo de sus seres queridos sería fundamental en esta nueva experiencia. Aunque sus seguidores también se preguntaban si Asher nacería en Perú, donde ella alcanzó popularidad por su participación en 'Esto es guerra', finalmente cumplió su deseo de vivir este momento rodeada de su familia.

De esta manera, Cachaza y André Bankoff comienzan una nueva etapa como padres, disfrutando de los primeros días junto a su pequeño Asher. La llegada del bebé también permitió a la brasileña cumplir su deseo de dar a luz cerca de sus seres queridos, rodeada del cariño y acompañamiento de su familia.