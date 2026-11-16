Papa León XIV casi se golpea dentro de su vehículo tras brusco frenazo durante recorrido por el Callao

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un momento de tensión se habría vivido durante el recorrido del papa León XIV por el Callao, cuando el vehículo que lo trasladaba tuvo que frenar repentinamente en plena avenida Faucett. La inesperada maniobra provocó que el pontífice se inclinara bruscamente hacia adelante y estuviera a punto de golpearse contra el asiento delantero.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Faucett y Argentina, cuando la comitiva papal avanzaba por la vía. En las imágenes difundidas se observa que el automóvil del sumo pontífice circulaba con normalidad; sin embargo, en determinado momento, el conductor se vio obligado a realizar una frenada en seco.

La repentina maniobra hizo que tanto el personal de seguridad que viajaba en el asiento del copiloto como León XIV, ubicado en la parte posterior de la unidad, se inclinaran hacia adelante de manera inesperada. El movimiento estuvo a punto de provocar que el papa se golpeara contra el asiento delantero, generando preocupación entre quienes seguían su recorrido.

Lo sucedido no pasó desapercibido entre los fieles y usuarios de las redes sociales, donde el video comenzó a generar diversas reacciones. Mientras algunos tomaron el episodio con humor y recordaron la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, otros expresaron su preocupación por la seguridad del pontífice durante sus desplazamientos.

Asimismo, algunos internautas consideraron que debería investigarse qué motivó la brusca frenada, especialmente porque, según señalaron, la vía se encontraba despejada para permitir el paso de la comitiva. Hasta el momento, no se ha precisado qué obligó al conductor a detenerse repentinamente.