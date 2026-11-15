¿Se suspenden las clases este 16 de noviembre? Callao anuncia medida por visita del papa León XIV

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV modificará las actividades escolares en el Callao. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) dispuso la suspensión de clases este lunes 16 de noviembre, medida que también alcanza a docentes y trabajadores administrativos de las instituciones educativas de su jurisdicción.

¿A quiénes alcanza la suspensión de clases en el Callao?

La disposición comprende a las instituciones educativas públicas y privadas bajo la jurisdicción de la DREC. Por ello, los estudiantes no tendrán actividades académicas durante esta jornada, mientras que los docentes y trabajadores administrativos tampoco asistirán a sus centros educativos.

La medida fue comunicada por la DREC mediante el Comunicado N.° 007-2026-DREC, en el que se informó sobre la suspensión de las actividades académicas y administrativas para el lunes 16 de noviembre, en el marco de las actividades programadas por la visita del sumo pontífice.

La decisión comprende a la comunidad educativa de la provincia constitucional y está vinculada con las disposiciones adoptadas por el Gobierno para esa fecha. De esta manera, los colegios chalacos modificarán su programación habitual durante el último día de la visita papal al país.

Comunicado

¿Por qué se suspendieron las clases escolares este lunes 16?

La suspensión coincide con el día no laborable compensable decretado por el Gobierno para Lima y Callao, debido a las actividades oficiales relacionadas con la visita del papa León XIV. La disposición busca facilitar el desarrollo de la jornada y los desplazamientos durante las actividades previstas.

El día no laborable comprende a los trabajadores de los sectores público y privado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ejecutivo. En el caso del sector privado, su aplicación depende del acuerdo entre empleadores y trabajadores, conforme a las disposiciones correspondientes.

La visita del pontífice incluye actividades religiosas y encuentros con diferentes sectores de la población peruana. Durante su recorrido por el país, León XIV tiene programadas reuniones y celebraciones en distintas localidades, como parte de su agenda pastoral.

La suspensión de clases en el Callao se suma a las medidas adoptadas para esta jornada, en la que también se contempla el día no laborable para Lima y Callao. Los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos retomarán sus actividades de acuerdo con la programación de cada institución educativa.

De esta manera, el lunes 16 de noviembre no habrá clases escolares en los colegios comprendidos en la jurisdicción de la DREC, debido a las disposiciones relacionadas con la visita del papa León XIV. La medida alcanza tanto las actividades académicas como las administrativas de los centros educativos chalacos.