¡Chispa peruana! Papa León XIV hizo divertido conteo ante fieles tras fallas con el micrófono

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de fieles se congregaron en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, a la espera de que el papa León XIV saliera al balcón para dirigirles unas palabras. Su aparición desató la emoción de los asistentes, quienes lo recibieron entre aplausos y muestras de cariño. Sin embargo, un inesperado inconveniente técnico terminó protagonizando el momento.

El papa tiene chispa peruana

Cuando el Sumo Pontífice intentó dirigirse a los miles de personas reunidas en la avenida Salaverry, el micrófono comenzó a presentar fallas que dificultaban la comunicación. Lejos de incomodarse por la situación, el papa decidió comprobar por sí mismo si el equipo de sonido funcionaba correctamente.

Fue entonces cuando, sacando su característico sentido del humor y dejando ver sus raíces peruanas, realizó una particular prueba de audio que provocó carcajadas entre los presentes. "Uno, dos, ¡Treeeees!" , expresó mientras intentaba verificar si su voz llegaba hasta los fieles que aguardaban frente a la sede diplomática.

El gesto espontáneo desató las risas y los aplausos de los asistentes, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la ocurrencia del Santo Padre. Lo que comenzó como un inconveniente técnico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos y comentados de su encuentro con los fieles.

La escena no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de minutos. Cientos de internautas destacaron el sentido del humor del Pontífice y resaltaron el cariño que mantiene por el Perú, país donde vivió durante varias décadas y con el que conserva un estrecho vínculo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Cientos de fieles esperaron a que el papa León XIV realice un balconazo en la Nunciatura Apostólica. Cuando apareció desató la emoción de ellos, sin embargo, el micrófono fallaba, tras unos breves minutos, sacando su lado peruano, desató las risas al expresar: "Uno, dos, ¡Treeeees!" cuando probaba si se le escuchaba. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 16, 2026

Fieles forman filas para la misa en Surco

Para la celebración de la eucaristía, en la que se estima que participarán más de un millón de personas, hay algunos católicos que desde el sábado están formados, tal cómo pudo conocer la Agencia Andina. Uno de ellos es el ciudadano Rubén Pérez Pacheco, que llegó desde Lurín y aguarda desde las 7:00 de la noche de ayer.

Señaló que su turno para ingresar es a las 10:00 p.m. y su padre, con quien llegó, al tener 90 años, le toca hacerlo por la puerta N°2 para adultos mayores. Otro fiel que responde al nombre de Alexander Reyes, indicó que se quedó tras verificar que ya habían personas esperando y desea estar en la parte de adelante.

Otros ciudadanos han acudido con pedidos especiales para el papa León XIV, como la señora Sara que llegó desde Villa el Salvador para pedirle salud, paz y que las cosas mejoren en el país. También está la señora Flor que vestía un polo estampado, un rosario y llavero que espera que reciban la bendición papal.