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Senamhi alerta presencia de un fuerte fenómeno climatológico en la costa centro y sur desde el 16 de noviembre

El Senamhi alertó que desde mañana, lunes 16 de noviembre, se tiene previsto un fuerte evento climatológico para las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Senamhi alerta la presencia de fuertes vientos desde el 16 de noviembre.
Senamhi alerta la presencia de fuertes vientos desde el 16 de noviembre. Difusión

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/11/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico para la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 470, el aumento de la velocidad del viento se registrará entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre en las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Este fenómeno de moderada a fuerte intensidad favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, lo que podría generar una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, especialmente en zonas de la costa central y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente señala que para los días en mención se prevén vientos próximos a los 36 km/h en la costa central, principalmente en la ciudad Lima; alrededor de los 26 km/h en la costa sur, y valores de hasta 39 km/h en el litoral de Ica.

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Aviso Meteorológico N.° 470.
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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

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Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

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