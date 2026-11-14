Municipalidad de Lima cerrará vías aledañas a la Base Aérea de Las Palmas por la misa del papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la santa misa que ofrecerá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el cierre de total del tránsito vehicular en los alrededores del campo perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

De acuerdo con lo informado por la entidad municipal, las restricciones se llevarán a cabo desde las 8:00 p. m. del domingo 15 de noviembre hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre en diversos tramos de los distritos de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos.

¿Qué avenidas estarán cerradas?

Como es de conocimiento, el encuentro con el papa León XIV albergará a más de un millón de personas, motivo por el cual, la MML dispuso el cierre del tránsito de vehículos dentro del cuadrante delimitado, a fin de favorecer la movilización de los fieles que asistirán al acto litúrgico. En ese sentido, mencionamos las vías que estarán cerradas por 24 horas.

Vía Expresa Sur : en el tramo entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres

: en el tramo entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres Avenida Los Próceres : desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte, esta última, desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur

: desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte, esta última, desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur Avenida Guardia Civil Sur : desde la avenida Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil

: desde la avenida Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil Avenida Guardia Civil : desde la avenida Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa

: desde la avenida Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa Avenida Paseo de la República : desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar, y en esta última, desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi

: desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar, y en esta última, desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi Avenida Francisco Bolognesi: desde la avenida Escuela Militar hasta la avenida República de Panamá, y por esta última, desde la avenida Francisco Bolognesi hasta la Vía Expresa Sur

Plan de cierre vehicular.

Ingreso a la misa también será con DNI

Con referente a la misa que ofrecerá el papa León XIV desde 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, el secretario general de la visita del santo padre al Perú, padre Juan Bytton, anunció que las personas que no lograron registrarse en la plataforma Ticketmaster también podrán solicitar su ingreso al recinto presentando su DNI.

"Uno puede entrar, sigue aumentando, pero aún estamos al 80 % y hay que asegurar que todos puedan tener su entrada para ir a Las Palmas", señaló a Latina.

Es importante recordar que, debido a la alta demanda que ha tenido la misa que ofrecerá el pontífice, el Arzobispado de Lima anunció a inicios de semana, la ampliación del plazo de inscripciones para adquirir entradas a la histórica celebración.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En comunicación con Exitosa, Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, informó que el Arzobispado de Lima ampliará el plazo de inscripciones para adquirir entradas para lo que será la Santa Misa que brindará en la Base Aérea Las Palmas el próximo lunes 16 de noviembre. Reveló que ya hay cerca de un millón de inscritos para el evento. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Misa del papa León XIV: cambian requisito para ingresar a Las Palmas este 16 de noviembre November 9, 2026

A pocas horas del esperado encuentro entre el santo padre y los fieles peruanos, la MML informó su plan de restricción vehicular ante la concurrencia de personas que acudirán - también- a despedirse de León XIV.