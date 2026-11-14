Señor de los Milagros rumbo a Las Palmas: ruta y horarios del histórico traslado para la misa del papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con ocasión del histórico viaje apostólico del papa León XIV al Perú, la venerada imagen del Señor de los Milagros protagonizará un impresionante traslado especial hacia la Base Aérea de Las Palmas para presidir la eucaristía central junto al sumo pontífice. El extenso trayecto movilizará a la sagrada efigie a través de cinco distritos de la capital en un recorrido estimado de seis horas de duración, brindando a miles de fieles la oportunidad de acompañar de cerca al Cristo Moreno en una jornada de profunda fe y devoción.

Itinerario de salida y distritos que recorrerá el Cristo Moreno

La hermandad del Señor de los Milagros informó que el anda sagrada iniciará su desplazamiento a las 07:00 horas partiendo desde la tradicional iglesia de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima. Para garantizar un traslado seguro y fluido por las principales arterias de la ciudad, se utilizará el Nazareno Móvil, una plataforma vehicular especial de baja altura diseñada específicamente para facilitar el tránsito bajo los puentes de la capital y asegurar el arribo al recinto militar por la puerta 3 previsto para la 1:00 p.m.

Este desplazamiento extraordinario marcará un hito en la historia de las procesiones, ya que el Cristo de Pachacamilla recorrerá por primera vez en su ruta los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo. A ellos se sumarán los tradicionales tramos por Miraflores y Santiago de Surco, permitiendo que la feligresía de diversos sectores de Lima Metropolitana se congregue para elevar sus plegarias y recibir la bendición durante el paso del anda.

El itinerario oficial contempla un despliegue logístico y de seguridad coordinado minuciosamente con las autoridades locales y policiales para resguardar la integridad de los devotos. La presencia de la sagrada imagen busca congregar a multitudes en las calles, reafirmando el fervor religioso que caracteriza al pueblo peruano en la antesala del encuentro ecuménico con el obispo de Roma.

Detalle de la ruta y calles que cruzará el Nazareno Móvil

El recorrido inicial comprenderá la partida por la avenida Tacna, prosiguiendo su avance por la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Bolivia y la avenida Paseo de la República. Posteriormente, el cortejo continuará por la avenida José Gálvez y el jirón Manuel Segura, conectando con los puntos clave del trayecto asignado para la primera mitad de la mañana.

💜⛪️ ¡Conoce la ruta y hora del trayecto del Señor de los Milagros hacia Las Palmas para encontrarse con el Papa León XIV! Con ocasión del viaje apostólico del santo padre, la sagrada imagen será trasladada a la Base Aérea de Las Palmas para la Santa Misa que presidirá el Santo Padre. El trayecto incluye cinco distritos y se estima que durará seis horas, tiempo durante el cual los fieles podrán presenciar y acompañar su paso. Lea más en: https://t.co/icuKhEwsxg November 13, 2026

En la segunda fase del trayecto, el Nazareno Móvil cruzará la avenida Prolongación Iquitos, la avenida Javier Prado, la avenida Rivera Navarrete, la avenida Carnaval y Moreyra, la avenida República de Panamá y la avenida Tomás Marsano. Finalmente, la ruta concluirá ingresando por la avenida Surco, la avenida Paseo de la República y la avenida Soto Bermejo, empalmando directamente con los accesos hacia la Base Aérea de Las Palmas.

En ese sentido, el papa León XIV aguardará la llegada del Cristo Moreno en el recinto militar, consolidando un momento de máxima espiritualidad que unirá la tradición más arraigada del país con la visita pastoral del sumo pontífice.