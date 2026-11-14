MTC descarta huaico en Ambo que habría bloqueado la Carretera Central: ¿qué informó la entidad?

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció en sus redes sociales y descartó que se haya registrado un huaico en la provincia de Ambo, región Huánuco, que haya ocasionado el bloqueo de la Carretera Central.

MTC emite comunicado sobre supuesto huaico

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad precisó que la información que circuló sobre una presunta emergencia en esta importante vía de comunicación no corresponde a la situación reportada.

El pronunciamiento fue publicado este sábado 14 de noviembre, luego de que se difundiera información sobre un supuesto deslizamiento de lodo y piedras que habría interrumpido el tránsito vehicular en la zona. Frente a ello, el sector Transportes aclaró que no se ha registrado ningún huaico en Ambo que haya generado el bloqueo de la carretera.

De esta manera, el MTC buscó desmentir los reportes que alertaban sobre una posible interrupción de la circulación en la Carretera Central, una de las principales vías de conexión entre Lima y distintas regiones del centro del país.

"El MTC informa que no se ha registrado un huaico en Ambo, en la región de Huánuco, que haya ocasionado el bloqueo de la Carretera Central, por lo que la información difundida al respecto no corresponde a la situación reportada, expresó la comunicación.

🚨 #MTC informa que no se ha registrado un huaico en Ambo, en la región de Huánuco, que haya ocasionado el bloqueo de la Carretera Central, por lo que la información difundida al respecto no corresponde a la situación reportada. https://t.co/B374gbymu5 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 15, 2026

Provías mantiene monitoreo de la Carretera Central

En su comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también informó sobre las acciones preventivas que se vienen desarrollando para atender cualquier eventualidad que pueda comprometer la transitabilidad de las carreteras.

También, precisó que Provías Nacional mantiene un monitoreo permanente de la Red Vial Nacional, con el objetivo de identificar posibles incidentes que puedan afectar el desplazamiento de vehículos y pasajeros.

Asimismo, la institución señaló que cuenta con maquinaria desplazada para atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las vías nacionales.

MTC pide tener en cuenta la información oficial

El pronunciamiento del sector fue acompañado de una publicación en sus plataformas oficiales, en la que reiteró que no existe un huaico reportado en Ambo que haya ocasionado el cierre de la Carretera Central. En ese sentido, la entidad precisó que los reportes difundidos sobre esta presunta emergencia no reflejan la situación registrada en la zona.

Finalmente, mediante su comunicado, el MTC descartó que haya un huaico que pueda obstruir la vía de la Carretera Central y continuará supervisando para responder ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la transitabilidad.