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Papa León XIV en Zaña: fuegos artificiales, amazonas y chalanes marcaron su llegada al Santuario de Santo Toribio

El santo padre llegó a Zaña, en Lambayeque, donde fue recibido por los fieles con fuegos artificiales y una presentación de amazonas chiclayanas y chalanes.

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2026

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El papa León XIV llegó al distrito de Zaña, en Lambayeque, para participar en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Su arribo estuvo acompañado por fuegos artificiales, campanas y expresiones de bienvenida de los pobladores, quienes también prepararon una presentación de tradiciones norteñas.

Fuegos artificiales y tradición norteña recibieron al papa León XIV

Los habitantes de Zaña organizaron diferentes actividades para recibir al pontífice. Entre ellas destacó el lanzamiento de fuegos artificiales, que acompañó su llegada al santuario. Los fieles también participaron en el recibimiento con banderas blancas y amarillas, mientras sonaban las campanas de la localidad.

La presencia de las Amazonas Chiclayanas formó parte de las actividades preparadas para la visita. Ocho integrantes de este grupo se alistaron para escoltar al santo padre durante su recorrido por el distrito, como parte de una presentación vinculada con la tradición del caballo peruano de paso.

La participación de los chalanes también estuvo contemplada en el recibimiento, con una representación de la cultura ecuestre de Lambayeque. Esta tradición regional acompañó las actividades organizadas por la comunidad para la visita del papa León XIV, quien llegó a una localidad con una historia religiosa ligada al santo.

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El recibimiento incluyó fuegos artificiales, amazonas y chalanes, además de la presencia de los pobladores que acudieron al santuario para acompañar al pontífice.

La visita de León XIV está vinculada con Santo Toribio de Mogrovejo

El encuentro del papa León XIV en Zaña formó parte de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, que conmemora los 300 años de su canonización. La actividad se realizó en el santuario dedicado al religioso, donde acudieron numerosos fieles.

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Santo Toribio de Mogrovejo falleció en Zaña el 23 de marzo de 1606, durante una visita pastoral por el norte del Perú. Fue canonizado en 1726 y su legado motivó la celebración jubilar en esta localidad de Lambayeque.

Antes de llegar a Zaña, el santo padre cumplió actividades religiosas en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde encabezó una misa. Posteriormente, regresó a Lambayeque para encontrarse con los fieles y participar en la celebración dedicada al santo.

La llegada del pontífice estuvo acompañada por fuegos artificiales, amazonas chiclayanas y chalanes, quienes formaron parte del recibimiento organizado por los pobladores. Tras esta actividad, el papa continuará su viaje apostólico por el país, con Cusco y Pucallpa entre sus siguientes destinos.

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