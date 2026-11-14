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Recuerda su labor pastoral

Papa León XIV recuerda legado de la población afrodescendiente en Zaña: "Quiero expresarles mi afecto"

Desde el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, el papa León XIV recordó que la localidad chiclayana conserva la memoria de generaciones de hombres y mujeres afroamericanos.

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 14/11/2026

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Durante su homilía en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, el papa León XIV hizo un repaso de su labor pastoral cuando fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2014 y 2023, donde recordó a los sacerdotes y religiosas que acompañan permanentemente a las comunidades de Incahuasi y Cañaris.

Asimismo, el santo padre también recordó que hace poco se acercó a orar una tumba vacía que se encuentra en el distrito de Zaña, la cual conservó los restos de Santo Toribio de Mogrovejo, previo a su traslado a Lima. En ese sentido, destacó la fe del santo y cómo ha sido profesada con el pasar de las generaciones. 

Homenaje a la memoria de la comunidad afrodescendiente 

Como se recuerda, la tarde de este sábado 14 de noviembre se llevó a cabo el encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, el cual conmemora los 300 años de canonización del también segundo arzobispo de Lima y gran misionero del Perú.

Justamente a manera de homenaje al legado del mencionado santo, el sumo pontífice no solo recordó las veces que su fe fue fortalecida por las comunidades religiosas, la población y por supuesto por Santo Toribio, también hizo una mención especial a la memoria de las generaciones de hombres y mujeres afroamericanos que -muchos de ellos- llegaron a la ciudad chiclayana a consecuencia de la esclavitud. 

"Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron de grandes sufrimientos y humillaciones. Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes: Quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con el que conservan a sus antepasados. Gracias por su aporte a esta iglesia", expresó León XIV.  

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Este domingo 15 de noviembre se despide su querida Chiclayo

Este domingo 15 de noviembre, el papa León XIV le volverá a decir adiós a Chiclayo para seguir con sus actividades oficiales en el Cusco y Pucallpa. A las 7:50 a. m. dejará suelo norteaño, en un momento que estará rodeado por mucha nostalgia

Según la agenda oficial de la Conferencia Episcopal Peruana, a las 10:30 a. m. sostendrá un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y a las 11:45 a. m. rezará el ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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A las 3:00 p. m. tendrá encuentro con los misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y a las 4:45 p. m. ofrecerá la santa misa en la Videnita de Pucallpa

Finalmente, a las 8:00 p. m. arribará a la Base Aérea del Callao, para ofrecer al día siguiente la misa en Las Palmas, donde se esperan más de un millón de personas. 

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