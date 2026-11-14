Papa León XIV destaca el poder de la oración: "La injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad"

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV se pronunció sobre la injusticia, la violencia y la maldad durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. En su mensaje, destacó la importancia de mantener la fe, denunciar las situaciones incorrectas y trabajar para conseguir cambios sin recurrir a la brutalidad.

León XIV destaca la oración frente a la injusticia

Durante su homilía, celebrada este sábado 14 ante miles de fieles, el pontífice abordó las dificultades que enfrentan las personas y recordó que la violencia no representa un camino para alcanzar el progreso y la paz.

El santo padre tomó como referencia la parábola de la viuda que pide justicia a un juez. A partir de este relato bíblico, explicó la importancia de mantener la perseverancia frente a las situaciones difíciles y no abandonar la oración.

"El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios", publicó.

El mensaje también estuvo relacionado con las dificultades sociales y económicas que afectan a distintas comunidades. El papa mencionó la situación de los migrantes que dejan sus lugares de origen para buscar mejores oportunidades, así como la baja natalidad y los problemas relacionados con la distribución de los recursos naturales.

El pontífice manifestó su preocupación por estas situaciones y recordó que la oración también debe estar acompañada de acciones concretas para atender las necesidades de otras personas.

El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios. #ViajeApostólico #Perú https://t.co/j5aodBznBG — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 14, 2026

El papa León XIV resalta el vínculo entre fe y acción

En otro momento de su homilía, el papa destacó la relación entre la fe, la oración y el compromiso con los demás. Señaló que mantener la confianza en Dios permite continuar trabajando por las comunidades, incluso cuando existen dificultades que afectan su desarrollo.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan oportunidades laborales y contribuyen al bienestar de sus localidades. También mencionó el trabajo de quienes ponen sus capacidades al servicio de otras personas.

El pontífice recordó que la fe forma parte de la vida cotidiana de las comunidades andinas y destacó las tradiciones religiosas que se mantienen entre sus habitantes. Además, agradeció a los misioneros que dedicaron sus vidas a difundir el Evangelio en estas regiones del país.

El papa alentó a los pobladores a conservar la confianza en Dios y continuar trabajando por sus comunidades. Su mensaje en Cajamarca estuvo centrado en la fe, la oración, la perseverancia y la búsqueda de justicia, durante una de las actividades de su visita apostólica al Perú.