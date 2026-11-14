Senamhi emite ALERTA ROJA por incremento de TEMPERATURAS en la selva del 16 al 18 de noviembre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja sobre un incremento de las temperaturas diurnas en la selva peruana durante los días 16, 17 y 18 de noviembre.

Senamhi emite alerta roja por exceso de calor

La alerta fue difundida a través de sus redes sociales mediante el Aviso Meteorológico N.° 469, en el que se advierten condiciones de altas temperaturas, radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

De acuerdo con la información publicada por la institución, este fenómeno afectará a diversas regiones del territorio nacional, principalmente zonas de la Amazonía. El aviso meteorológico comprende los departamentos de:

Amazonas

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

El mapa difundido por el Senamhi muestra las áreas que estarán bajo vigilancia durante los tres días de vigencia del aviso. Para el lunes 16 de noviembre, se identifican zonas de la selva con niveles de alerta que van desde moderados hasta extremos.

Asimismo, para el martes 17 y miércoles 18 se mantienen las condiciones de incremento de temperatura, con áreas de mayor intensidad en distintos sectores de la región amazónica.

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Riesgos de gran exposición al sol

La institución también advierte sobre la presencia de radiación ultravioleta, un factor que puede representar riesgos para las personas que permanezcan expuestas durante periodos prolongados a los rayos solares. A ello se suman las ráfagas de viento que podrían presentarse durante este episodio climatológico.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población protegerse de la radiación solar mediante el uso de sombreros de ala ancha, lentes de sol y bloqueador solar. También es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse hidratado a lo largo del día.

El organismo meteorológico recordó que este tipo de condiciones puede incrementar la sensación de calor, especialmente en las localidades ubicadas en zonas de selva, donde las altas temperaturas diurnas pueden afectar las actividades cotidianas de la población.

El aviso estará vigente durante tres días, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales del Senamhi y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir posibles afectaciones a la salud.

Finalmente, el Senamhi reiteró su llamado a proteger la piel frente a la radiación solar, como parte de las medidas preventivas durante este periodo de incremento de temperaturas en la selva peruana desde este lunes 16 al miércoles 18 de noviembre.