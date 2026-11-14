Misa del papa León XIV: cambian requisito para ingresar a Las Palmas este 16 de noviembre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la misa del papa León XIV programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco que congregará a miles de fieles, se anunció un cambio en las condiciones de ingreso para quienes todavía no cuentan con una entrada digital.

Facilidades para ingresar a la misa en Las Palmas

En declaraciones para Latina, Juan Bytton, secretario general de la visita papal, informó que las personas que no lograron registrarse en la plataforma Ticketmaster también podrán solicitar su ingreso al recinto presentando su documento de identidad, sin tener que tengan la entrada digital.

Esta medida busca facilitar la participación de más ciudadanos en la misa que ofrecerá el Santo Padre durante su visita apostólica al Perú. Como parte de las declaraciones sobre los preparativos de la ceremonia, Bytton aseguró que se están ultimando los detalles para garantizar que los asistentes puedan ingresar a la Base Aérea Las Palmas.

Asimismo, precisó que la plataforma continuará habilitada hasta el mismo día del evento, por lo que los interesados todavía podrán realizar su registro y obtener una entrada digital.

"Uno puede entrar, sigue aumentando, pero aún estamos al 80 % y hay que asegurar que todos puedan tener su entrada para ir a Las Palmas", señaló el representante de la organización de la visita papal.

¿Qué documento debes presentar para ingresar a la misa del papa León XIV?

De acuerdo con lo informado, los ciudadanos peruanos que no hayan conseguido una reserva digital podrán acudir a la Base Aérea Las Palmas y solicitar su ingreso presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

En tanto, los ciudadanos extranjeros también tendrán la posibilidad de acceder al recinto, siempre que presenten su pasaporte o carné de extranjería como documento de identificación.

Coordinación entre autoridades para la misa papal

El representante también, explicó que se viene desarrollando una estrategia conjunta para organizar el ingreso y desplazamiento de los asistentes. En este trabajo participan el Arzobispado de Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú, los municipios y las entidades vinculadas al transporte.

Finalmente, esta coordinación busca garantizar las condiciones necesarias para recibir a los miles de fieles que acudirán a Las Palmas para escuchar la misa del papa León XIV y participar en una de las actividades centrales de su visita apostólica al país.