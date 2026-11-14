Papa León XIV agradece los platos típicos que le prepararon en Zaña durante su visita en Lambayeque

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV agradeció a los habitantes de Zaña por los alimentos que prepararon para recibirlo durante su visita a Lambayeque. El pontífice destacó la hospitalidad de la comunidad y dedicó unas palabras a quienes participaron en su encuentro religioso.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la comida de Zaña?

El agradecimiento fue expresado durante la ceremonia realizada en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde el pontífice compartió con los fieles y representantes de esta localidad lambayecana.

En su intervención, el papa reconoció las muestras de cariño que recibió y mencionó especialmente los alimentos que los pobladores habían preparado para atenderlo durante su visita.

"Gracias por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado", señaló.

La gastronomía de Zaña incluye diversas preparaciones tradicionales que forman parte de la identidad culinaria de Lambayeque. Entre ellas destacan el arroz con chancho, las patitas con garbanzo y el frito de chancho, platos que fueron mencionados entre las opciones preparadas para recibir al papa.

#EnVivo Papa León XIV en Zaña: "Gracias por tanto cariño. También por los sabrosos alimentos, esos sabores tan conocidos me han hecho recordar los buenos momentos que pasé aquí. Gracias por hacerme sentir una vez más que estoy en casa".



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Zaña recibió al pontífice durante celebración religiosa

La visita del papa León XIV también estuvo relacionada con la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, una celebración organizada por los 300 años de su canonización. El santuario dedicado al religioso fue el escenario del encuentro, que reunió a integrantes de la comunidad católica y pobladores de esta localidad de Lambayeque.

Santo Toribio de Mogrovejo falleció en Zaña el 23 de marzo de 1606, durante una de sus visitas pastorales por el norte del país. Su vínculo con esta localidad permanece presente en la historia religiosa de la región, donde se conserva el santuario que lleva su nombre y se realizan actividades en su memoria.

La gastronomía también ocupó un lugar en la preparación de la comunidad para recibir al pontífice. Antes de su llegada, los habitantes habían mencionado algunos de los platos que forman parte de su tradición culinaria, entre ellos el arroz con chancho, las patitas con garbanzo y el frito de chancho.

Estas preparaciones forman parte de la cocina tradicional de Lambayeque, reconocida también por recetas como el cabrito a la chiclayana y el arroz con pato. La variedad gastronómica de la región está vinculada a sus costumbres y a ingredientes característicos de la cocina norteña.

Durante su encuentro en Zaña, León XIV agradeció la acogida de los pobladores y los alimentos que prepararon para recibirlo. La jornada combinó la celebración religiosa en honor al santo con las expresiones culturales y gastronómicas de Lambayeque.