Papa León XIV se pronuncia sobre la delincuencia en el Perú: "Me duele pensar en quienes viven con miedo"

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Durante su alocución en la ceremonia de oración en el Santuario Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña, en la región Lambayeque, el papa León XIV expresó su profunda cercanía y solidaridad con la población afectada por el crimen, lamentando el sufrimiento cotidiano que atraviesan miles de hogares peruanos ante la delincuencia, la extorsión y el temor constante en las calles.

El papa León XIV muestra su solidaridad ante la crisis de seguridad ciudadana en el Perú

En el inicio de su ceremonia de oración en el Santuario Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña, en la región Lambayeque, el papa Léon XIV expresó su profunda cercanía y solidaridad con la población afectada por el crimen, lamentando el sufrimiento cotidiano que atraviesan miles de hogares peruanos ante la delincuencia, la extorsión y el temor constante en las calles.

Durante su mensaje a los fieles reunidos en el templo lambayecano, el sumo pontífice reconoció públicamente la difícil situación que golpea a la ciudadanía en esta parte del país, enfatizando el impacto emocional y social que generan las actividades criminales en la vida diaria de las familias.

"Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión, la inseguridad. Me duele pensar en quienes viven con miedo", señaló el papa León XIV.

Llamado a la unidad, la solidaridad y la paz frente al sufrimiento

El sumo pontífice continuó su mensaje pastoral en el Santuario Santo Toribio de Mogrovejo enfatizando la importancia de la cohesión social y el apoyo mutuo entre los ciudadanos para sobrellevar los momentos más difíciles marcados por la violencia y la inseguridad ciudadana.

"Llevo presentes en mi oración y pido al Señor que les conceda la paz que tanto necesitan; les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y que nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás", detalló.

Ante la atenta mirada de los fieles y autoridades eclesiásticas reunidas en Lambayeque, el obispo de Roma exhortó a la comunidad a no perder la capacidad de empatía ni normalizar los flagelos que afectan la convivencia pacífica en la sociedad actual.

El jefe de la Iglesia católica evidenció así su conocimiento directo de la grave problemática social que azota a la región norteña, conmoviendo a los asistentes al poner en palabras el duro panorama que enfrentan a diario los ciudadanos frente al avance del crimen organizado y la extorsión.

En ese sentido, el papa León XIV dejó un mensaje de aliento y fortaleza espiritual para toda la feligresía norteña, recordando que la solidaridad comunitaria y la fe constituyen pilares fundamentales para contrarrestar el miedo y construir un entorno más seguro y justo.