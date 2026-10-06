Oleajes anómalos: fenómeno marítimo se registrará hasta el jueves 8 de octubre, alerta Marina de Guerra del Perú

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos en el litoral peruano para esta semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 38-26 de la DHN, este fenómeno estará presente hasta la mañana del jueves 8 de octubre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero del suroeste se produjo desde la madrugada del martes 6 de octubre, incrementando a nivel moderado desde la tarde de esta misma tarde, para regresar a ligero desde la mañana del jueves 8 de octubre.

En el caso del litoral centro, desde la zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se registra desde el lunes 5 de octubre, pasando a moderado durante la tarde del martes 6, donde regresaría a ligero desde la mañana del jueves 8 de octubre. Cabe precisar que, desde la región Ica hasta Tacna, también se estima el mismo nivel de oleaje para las próximas 48 horas.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los pronósticos de la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 38-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de uerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.