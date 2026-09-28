Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta marzo del 2027

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 17-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño del mismo año.

Situación del climatológica para el trimestre octubre - diciembre

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este lunes 28 de septiembre, para el trimestre octubre-diciembre, se presentarían precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y valles de la vertiente occidental andina norte.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de episodios puntuales de lluvia de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la costa norte, tal como se han venido presentando en los últimos días en la región Tumbes. Esta condición favorecería a un incremento de los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, la Leche y Jequetepeque, principalmente

En la sierra sur y la región amazónica mantendrán precipitaciones y caudales de normal a inferior de sus promedios. Además, en la región hidrográfica del lago Titicaca, los caudales serán por debajo de lo normal

Para el verano de 2027, se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a los promedios normales en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental. Por el contrario, habrían escenarios de lluvias normales a inferiores en la sierra sur y ámbitos de la Amazonía.

Del mismo modo, las temperaturas del aire serán muy superiores a sus valores habituales en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de registrar nuevos récords térmicos.

Respecto a los recursos pesqueros, frente a la costa central se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales (peces sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla), entre otros. En el centro y sur del mar peruano aumentaría la ocurrencia de especies de aguas cálidas al sur de sus áreas habituales de distribución.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como nueva fecha para el 15 de octubre del presente.