21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento del dengue en el territorio nacional, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió el uso de conocidos medicamentos que pueden agravar el dengue. Una enfermedad que viene cobrando vidas en diferentes sectores y que la automedicación podría afectar a los ciudadanos que tienen el diagnóstico.

EsSalud advierte el uso de medicamentos que pueden agravar el dengue

Como parte de la información proporciada frente a los casos de dengue, EsSalud alertó que la automedicación durante un cuadro de la enfermedad puede aumentar el riesgo de sangrado y otras complicaciones.

El especialista Edwin Neciosup, médico epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, recomendó acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar el consumo de determinados fármacos sin prescripción.

Asimismo, destacó que la enfermedad atraviesa distintas etapas y que sus síntomas pueden cambiar con el paso de los días. Por ello, recomendó buscar atención médica desde la aparición de la fiebre y evitar la automedicación.

¿Qué medicamentos pueden agravar el dengue?

Entre los fármacos que pueden representar riesgos para las personas con dengue se encuentran el diclofenaco y la dexametasona , cuyo consumo requiere especial precaución.

El diclofenaco, un antiinflamatorio, puede incrementar el riesgo de sangrado en pacientes con esta enfermedad, por lo que debe evitarse. En tanto, la dexametasona, que pertenece al grupo de los corticoides, no está indicada como tratamiento rutinario del dengue y solo debe utilizarse bajo una indicación médica específica.

Teniendo en cuenta ello, EsSalud reiteró la importancia de no utilizar medicamentos por recomendación de terceros ni recurrir a tratamientos sin una evaluación profesional, ya que esto podría dificultar la evolución del paciente.

De igual forma, exhortó a la población a reconocer los síntomas, acudir oportunamente a un establecimiento de salud y seguir las indicaciones del personal médico para prevenir complicaciones, especialmente durante las etapas de evolución de la enfermedad.

Síntomas del dengue

Los síntomas principales del dengue incluyen fiebre alta repentina (que suele durar de 2 a 7 días), dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos y sarpullido en la piel.

Finalmente, EsSalud exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas del dengue. La evaluación oportuna y el cumplimiento de las indicaciones médicas son fundamentales para prevenir complicaciones y reducir los riesgos asociados a esta enfermedad.