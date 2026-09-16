Óscar Arriola expresa "agradecimiento eterno" a Keiko Fujimori: "Por haberme permitido dirigir esta noblísima institución"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El saliente comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, expresó su agradecimiento a la presidenta Keiko Fujimori por haberle permitido dirigir la institución policial. "Un agradecimiento eterno a la presidenta Keiko Fujimori", manifestó durante su despedida.

Óscar Arriola se muestra agradecido con la presidenta Fujimori

En el marco de la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López, desarrollada en la Escuela de la Policía, en el distrito de Puente Piedra, el saliente jefe policial extendió su agradecimiento a la mandataria de la república durante su comparecencia.

Este mismo saludo fue extendido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta así como también al resto de funcionarios quienes respaldaron su gestión en la Policía durante la comandancia.

"Un agradecimiento eterno para la presidenta de la República, doña Keiko Fujimori, por haberme permitido poder dirigir los destinos de esta noblísima y gran institución. al ministro del Interior, César Astudillo; al señor premier, a los ministros de Estados y a las autoridades que hicieron posible este cumplimiento de la misión", manifestó.

Cabe señalar que, previo a ello también se dirigió a la institución que lideró y a sus compañeros policiales enfatizando que mantiene "gratitud" en su corazón, alma y espíritu.

Además, dicho agradecimiento también lo hizo a su esposa e hijos a quienes les pidió disculpas debido a las ausencias que tuvo por la exigencia de su labor y subrayó que no se arrepiente de nada porque siempre desarrolló sus funciones al servicio de la patria.

"Agradezco a mi esposa presente y a mis hijos, por todos esos tiempos en los cuales me he apartado del hogar, pero, delante de todos les pido perdón y no me arrepiento de nada porque fue al servicio de la patria para los 35 millones de peruanos", expresó.

Keiko Fujimori

Por su parte, la presidenta de la república Keiko Fujimori, durante su comparecencia en el evento, agradeció y reconoció la labor que llevó a cabo el ahora exjefe de la Policía Nacional del Perú al frente de esta institución.

"Quisiera en primer lugar agradecer y reconocer la labor cumplida por el teniente general Óscar Arriola al frente de la institución. Él ha demostrado que su compromiso de proteger y servir al país comn honor, lealtad, disciplina y vocación va más allá de un cargo que su amor a la institución y el Perú están primero", puntualizó.

En conclusión, saliente comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, agradeció a la presidenta de la república Keiko Fujimori por haberle otorgado la oportunidad de haber dirigido la institución policial.