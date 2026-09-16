Ministra de la Mujer discrepa con ministro de Justicia por declaraciones sobre abusos a menores indígenas: "Es un delito"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, expresó su discrepancia con las declaraciones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien indicó que los abusos contra menores indígenas estarían relacionados a "factores de índole cultural". Sostiene que comparte dicha postura, y remarcó que estos hechos constituyen un delito.

Seminario rechaza declaraciones sobre agresiones sexuales

María Seminario manifestó su desacuerdo con las declaraciones de Ernesto Álvarez, titular de Justicia, y sostuvo que toda agresión debe ser considerada como lo que es: un delito.

"Yo no comparto esa visión, creo que independientemente del lugar y las personas que agravian sexualmente a niños, niños, adolescentes o a cualquier persona, eso se llamada delito, es un crimen. Por eso, desde el Ministerio de la Mujer, en el tema puntual de Condorcanqui, hemos activado una mesa que llama 'Comisión Multisectorial de Alto Nivel'", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre los casos de abusos contra menores indígenas y señaló que existe un componente cultural que debe ser abordado y corregido desde sus raíces.



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Comisión multisectorial estuvo once años inactiva

Además, Seminario reveló que desde la creación de la Ley N.° 30664 no se había realizado ninguna reunión para ejecutar la norma, por lo que posteriormente impulsó su implementación con apoyo de otras autoridades.

"El 2015 se dicta la Ley N°. 30664 por el tema de violencia contra la mujer. En 11 años, nunca se había reunido esta Comisión a nivel ministerial, es la primera vez que hubieron seis ministros y la presidenta del Poder Judicial", añadió.

Proponen respuestas rápidas ante denuncias de abuso

La funcionaria señaló que presentó tres propuestas orientadas a brindar una respuesta rápida y efectiva ante las denuncias de abuso, así como facilitar su presentación y ofrecer orientación a las víctimas.

"Creo que este es un punto de quiebre para enfrentar el tema de Condorcanqui. Hemos presentado como Secretaría Ténica, tres propuestas que incluyen que, la distancia no debe ser un problema para que se ejerza la justicia, en 24 horas se deben formalizar las denunicas. Tambien pedimos que cuando haya una denuncia de un menor, la Fiscalía y el Poder Judicial pongan la denuncia en primer término y lo resuelvan inmediatamente", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer, María Seminario, cuestionó las declaraciones del titular de Justicia, Ernesto Álvarez, sobre los abusos a menores indígenas y sostuvo que estos hechos constituyen un delito, independientemente de factores culturales.