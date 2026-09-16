Sale a la luz la razón por la que el arquero boliviano dejó Alianza Lima: "Guillermo Viscarra se peleó con..."

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima no fue tan sencilla como parecía. El arquero boliviano todavía tenía contrato, pero una serie de desencuentros que comenzaron en el Torneo Apertura terminaron complicando su situación. Ahora se conoció cómo se fue calentando la historia hasta su salida definitiva de La Victoria.

¿Guillermo Viscarra se peleó con Pablo Guede?

Los primeros cortocircuitos entre Guillermo Viscarra y Alianza Lima se habrían producido cerca del final del Torneo Apertura. Según contó el periodista José Varela en el programa Linkeados, todo empezó en la fecha 15, cuando el cuadro blanquiazul visitó a Cienciano en Cusco y terminó empatando 1-1.

Por aquel entonces, Alejandro Duarte había ganado la pelea por el puesto de arquero y Viscarra tenía una oportunidad para volver a ponerse bajo los tres palos. Sin embargo, según la información difundida por Varela, el boliviano apareció en la lista de convocados, pero finalmente no pudo jugar debido a una molestia muscular.

"Guillermo Viscarra tuvo la oportunidad, tuvo chance para poder tapar en Cusco ante Cienciano cuando estaba en Alianza (fecha 15 del Apertura) que empatan 1-1. Billy sale en lista con todos y tuvo la posibilidad real de tapar, pero acusó un malestar muscular, una molestia, y no estaba apto para poder tapar. Eso es lo que tenemos como información", señaló el periodista.

Después de ese episodio, Viscarra perdió protagonismo durante los trabajos de preparación para la segunda mitad del año. Varela contó que el arquero no fue considerado en los partidos de práctica disputados en Matute y que, por entonces, ya se hablaba de una posible salida.

Viscarra quiso quedarse en Alianza Lima

La situación cambió justo antes del inicio del Torneo Clausura. De acuerdo con la versión difundida por Varela, Alianza Lima ya contemplaba liberar el cupo de extranjero de Viscarra para reforzar otra posición del campo. Incluso, la llegada del defensor chileno Nicolás Díaz ya estaba encaminada.

Sin embargo, un día antes del debut ante Sport Huancayo, Viscarra habría comunicado a Pablo Guede que quería permanecer en el equipo y cumplir su contrato.

"Arranca el Torneo Clausura. Un día antes del partido con Sport Huancayo, en la práctica, lo que se sabe es que 'Billy' Viscarra le comunica a Pablo que quiere quedarse en Alianza Lima. Pero ya estaba en camino Nico Díaz, ya inclusive hasta con el boleto comprado", explicó Varela.

La situación habría generado un fuerte disgusto entre ambos. Según el periodista, Guede y Viscarra tuvieron una discusión y, finalmente, ese mismo viernes por la noche, Alianza Lima se reunió con el arquero para acordar la rescisión de su contrato.

Así, la salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima habría comenzado en el Apertura y terminó con su discusión con Pablo Guede antes del Clausura. Aunque el arquero quiso quedarse, la llegada de Nicolás Díaz y la rescisión de su contrato sellaron su salida del club.