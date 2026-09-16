Adiós a las llamadas spam: usuarios podrán denunciar publicidad telefónica que no tenga el prefijo 500

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las llamadas comerciales o publicitarias que no cuenten con el prefijo 500 podrán ser denunciadas por los usuarios, según explicó la viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Dalia Suárez Salazar, en diálogo con Exitosa.

La funcionaria detalló que la medida no busca únicamente identificar este tipo de comunicaciones mediante una numeración específica, sino también permitir que exista una trazabilidad de las llamadas, es decir, que pueda determinarse quién realizó la comunicación y bajo qué registro fue efectuada.

Durante la entrevista, Suárez Salazar explicó que existe un periodo de adecuación para que los proveedores se ajusten a las nuevas disposiciones. Una vez culminado este proceso, las llamadas comerciales o publicitarias que no incorporen el prefijo correspondiente estarán prohibidas.

🚨📲 MTC establece reglas para identificar llamadas y mensajes de texto con fines comerciales y publicitarios.



La serie 500 permitirá a los usuarios reconocer fácilmente las comunicaciones destinadas a ofrecer productos o servicios.



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¿Qué pasa si recibes una llamada sin el 500?

La viceministra precisó que, a partir de marzo de 2027, cuando concluya el periodo de adecuación, las comunicaciones comerciales o publicitarias deberán anteponer obligatoriamente el prefijo 500.

"Pero a partir de marzo del 2027, que concluye el periodo de adecuación, estarán prohibidas las llamadas con fines comerciales o publicitarios que no antepongan el 500", explicó la funcionaria.

Esto significa que, si una persona recibe una llamada cuyo objetivo es ofrecerle un producto o servicio, deberá poder identificarla mediante el prefijo establecido. En caso de que una comunicación de este tipo llegue sin el 500, el usuario podrá reportar el hecho.

"Si ocurre y te llaman y no tiene el 500, es penado", afirmó Suárez Salazar durante la conversación con Exitosa.

La funcionaria también explicó que la medida está vinculada con la posibilidad de rastrear el origen de estas comunicaciones. Según indicó, una numeración que no esté correctamente registrada podría incluso ser utilizada de manera irregular.

"El tema pasa que no solamente es identificar la llamada con el prefijo, es una, la medida pasa porque esa llamada tiene una trazabilidad, o sea, tiene un seguimiento. Sabes quién lo ha hecho, que es la trazabilidad, sabes que tiene que estar registrado y finalmente si no está registrado, no haces la llamada con fines publicitarios, la puedes utilizar. Esa numeración puede ser incluso hasta fraguada", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la viceministra de Comunicaciones del MTC, Dalia Suárez Salazar, explicó que los usuarios podrán denunciar las llamadas comerciales que no cuenten con el prefijo 500. "Es un procedimiento administrativo a través de Indecopi",... pic.twitter.com/rQIkKmwBae — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2026

¿Dónde se puede denunciar una llamada comercial?

Uno de los puntos principales explicados por la viceministra fue el mecanismo que tendrán los usuarios para reportar estas comunicaciones.

Ante la consulta sobre si una persona podrá denunciar una llamada comercial que no tenga el prefijo 500, Suárez Salazar confirmó que sí. La funcionaria indicó que este tipo de denuncia se tramitará mediante Indecopi.

"Y tú lo puedes denunciar", respondió la viceministra al ser consultada directamente sobre esta posibilidad.

Posteriormente, explicó cómo se realizará el procedimiento: "La denuncia de hacer una llamada donde tú no contestas tiene el procedimiento Indecopi, es un procedimiento administrativo a través de Indecopi".

Por otro lado, existe una diferencia entre la denuncia que puede presentar un usuario y las sanciones que correspondan al proveedor que realiza las llamadas. Según Suárez Salazar, el MTC también contempla medidas administrativas contra los proveedores que utilicen de manera incorrecta la numeración asignada.

"Y la del proveedor, digamos la del proveedor que utiliza mal la asignación del número que le asigna el MTC, es una medida de sanción administrativa al proveedor", precisó.

La viceministra agregó que las penalidades para los proveedores pueden ubicarse entre 500 y 1.000 unidades impositivas tributarias (UIT), según explicó durante la entrevista.

El prefijo 500 será el elemento que permitirá identificar las llamadas con fines comerciales o publicitarios una vez culminado el periodo de adecuación previsto para marzo de 2027. Si después de esa fecha un usuario recibe una llamada comercial sin esta identificación, podrá recurrir a Indecopi mediante un procedimiento administrativo. En paralelo, el MTC podrá aplicar medidas administrativas a los proveedores que incumplan las reglas sobre el uso de la numeración.