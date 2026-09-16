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Primer discurso

Fredy López toma el mando de la Policía Nacional: "Significa asumir el compromiso de trabajar por la seguridad"

El nuevo comandanta general de la Policia Nacional del Perú, Fredy López Mendoza asumió el cargo en medio de una ceremonia en la Escuela de Policia en Puente Piedra.

El nuevo comandanta general de la Policia Nacional, Fredy López Mendoza asumió e
El nuevo comandanta general de la Policia Nacional, Fredy López Mendoza asumió e (Composición: Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/09/2026

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En la ceremonia de condecoración del nuevo comandante general de la PNP, realizada en la Escuela de la Policía, en Puente Piedra, se destacó que Fredy López Mendoza se desempeñó anteriormente como jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, donde cumplió funciones de dirección, gestión y asesoramiento.

Además, de llevar 36 años de servicio en la institución, cuenta con una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

 

Nota en desarrollo...

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