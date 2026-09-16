Fredy López toma el mando de la Policía Nacional: "Significa asumir el compromiso de trabajar por la seguridad"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la ceremonia de condecoración del nuevo comandante general de la PNP, realizada en la Escuela de la Policía, en Puente Piedra, se destacó que Fredy López Mendoza se desempeñó anteriormente como jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, donde cumplió funciones de dirección, gestión y asesoramiento.

Además, de llevar 36 años de servicio en la institución, cuenta con una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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