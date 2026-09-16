¿Puede Perú ganar la Copa América?

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Han pasado ocho años desde la última vez que Perú disputó la fase final de un Mundial. En aquella edición, la victoria ante Australia supuso los primeros puntos del país en el torneo desde principios de la década de 1980. Dado que la mayoría de los mejores casinos online también aceptan ahora apuestas deportivas, parece poco probable que muchos peruanos apuesten por su selección para levantar el famoso trofeo a corto plazo.

MyTopSportsbooks.com es el lugar ideal para descubrir estas plataformas, pero ¿hay motivos para confiar en La Blanquirroja? Con varios amistosos programados hasta finales de año, es posible que veamos algunas pruebas en la convocatoria mientras Mano Menezes intenta incorporar caras nuevas al equipo. La próxima gran prueba será la Copa América de 2028, pero ¿pueden los peruanos confiar en que su selección hará un buen papel?

Historia reciente

Los últimos años han sido desalentadores para los aficionados peruanos, ya que la selección ha atravesado lo que parece ser un importante periodo de transición. Jugadores legendarios como Paolo Guerrero se han retirado del fútbol internacional y, aunque algunos veteranos siguen en activo, todavía no ha surgido una nueva generación de estrellas.

Los resultados del último año han sido especialmente malos. La fase de clasificación para el Mundial de 2026 terminó con una racha de cinco partidos sin ganar y solo dos victorias en toda la campaña. Los encuentros disputados este año tampoco han sido mucho mejores, ya que el único triunfo que se ha podido celebrar fue ante Haití. Parece fundamental que La Blanquirroja termine 2026 con buen pie, independientemente de quién sea su rival.

Historia en la Copa América

Aunque Perú no suele figurar entre los principales favoritos para ganar la Copa América, en ocasiones se ha ganado la reputación de ser una selección competitiva en este tipo de torneos y capaz de plantar cara a los mejores en un buen día. Dicho esto, Perú solo ha ganado la competición en dos ocasiones a lo largo de su historia, y su último título se remonta a 1975.

Después de alcanzar la final en 2019 y las semifinales dos años más tarde, la actuación en Estados Unidos hace cuatro años resultó especialmente decepcionante. Conseguir un solo empate en tres partidos, ante una selección chilena cuyo nivel ha bajado drásticamente en los últimos años, no fue suficiente. Ahora será crucial ofrecer una mejor imagen en 2028 para que los aficionados vuelvan a creer en el equipo, especialmente de cara al próximo Mundial de 2030.

Los jugadores deben dar un paso adelante

Con Perú en su posición más baja de la última década, Mano Menezes tiene ante sí el gran reto de impulsar a una nueva generación de futbolistas que pueda devolver el orgullo al pueblo peruano. La vieja guardia ya no estará presente en la próxima Copa América, por lo que las nuevas promesas deben dar un paso adelante y empezar a destacar desde ahora.

Algunos jóvenes ya se han consolidado como integrantes importantes de la selección peruana y muchos de ellos compiten en ligas destacadas de todo el mundo. Por mucho que todos queramos ver una Liga 1 fuerte y capaz de formar a las estrellas del futuro, si más peruanos juegan en países como Brasil o en las principales ligas europeas, el nivel de la selección no hará más que aumentar.

Joao Grimaldo se ha incorporado recientemente al Sparta de Praga, un histórico club checo, después de dar el salto a Europa hace unos años. Ahora es un jugador importante para Perú, mientras que otros futbolistas como Kenji Cabrera han demostrado que el país debería buscar jugadores de la diáspora, tal como hacen otras selecciones, para aumentar sus posibilidades de éxito. Este es el momento de que estos futbolistas se consoliden y adquieran experiencia con la selección de cara a la Copa América de 2028.

Los favoritos habituales

A la hora de hablar de ganar la Copa América de 2028, Perú se enfrenta a una tarea muy complicada. La Blanquirroja solo se sitúa por encima de Bolivia entre las selecciones sudamericanas en la clasificación de la FIFA, y pocos considerarán que pueda competir con equipos como Argentina y Brasil, por no hablar de las selecciones invitadas al torneo.

Es cierto que las grandes selecciones sudamericanas también atraviesan un periodo de transición, con estrellas como Messi y Neymar retirándose del fútbol internacional. Aun así, seguirán siendo favoritas para llegar más lejos que Perú en 2028, salvo que el equipo mejore considerablemente tanto sus actuaciones como sus resultados.

Los aficionados están desesperados por que la selección obtenga buenos resultados

Objetivos de Perú

Entonces, ¿cómo puede colocarse Perú en una posición que le permita luchar por el título en la Copa América de 2028? Se trata de un objetivo muy ambicioso, pero el camino debe comenzar ganando partidos ahora para construir una base sólida de cara al futuro. Hay cuatro compromisos difíciles programados antes de que termine el año, pero Perú debe afrontarlos con confianza y orgullo para conseguir los mejores resultados posibles.

Jugar fuera de casa no es lo ideal, pero alejarse de la presión de actuar ante su propia afición y ofrecer a los jugadores más jóvenes la oportunidad de integrarse en el grupo podría terminar siendo positivo para Mano Menezes. Lo que debe evitarse a toda costa es una serie de derrotas humillantes.

Los partidos contra Estados Unidos y México, que se disputarán en territorio estadounidense durante la próxima ventana internacional, no serán sencillos, pero lo mínimo que se debe exigir son buenas actuaciones. Posteriormente, Perú se enfrentará a Canadá en Montreal y regresará a Estados Unidos para jugar contra Colombia. Estos encuentros serán tan exigentes como los de este mes.

Las principales prioridades de Mano Menezes y Perú deben ser jugar lo mejor posible y, con suerte, conseguir algunas victorias o empates. A partir de ahí, la plantilla podrá adquirir más experiencia y afrontar 2027 con la certeza de que sigue desarrollándose y mejorando. La preparación de cara a 2028 será fundamental para que Perú pueda competir en la Copa América y devolver el orgullo a los aficionados al fútbol del país.