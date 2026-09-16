Keiko Fujimori al nuevo comandante de la PNP: "Cuente usted con todo el respaldo político de nuestro Gobierno"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 16 de septiembre, la presidenta de la República, Keiko Fujimori participó en la ceremonia de reconocimiento de Fredy López como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y le brindó su respaldo en el ámbito político, luego que Óscar Arriola presentara su renuncia.

Keiko Fujimori participó en ceremonia de relevo de comandante general de la PNP

La presidenta Keiko Fujimori brindó un discurso durante la ceremonia de relevo y reconocimiento al nuevo comandante general de la PNP, en el que afirmó que el Estado debe responder con mayor firmeza frente a la criminalidad y destacó el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra el delito.

Asimismo, la mandataria, señaló que su gestión reconocerá la excelencia dentro de la institución. Asimismo, afirmó que se actuará con firmeza frente a cualquier conducta que se aparte de las normas y sus funciones en favor de la población.

"El crimen ha declarado la guerra al Perú, y debe entonces el Estado responder con mayor firmeza, la PNP siempre ocupará la primera línea", expresó la mandataria.

📸 La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participa en la ceremonia de relevo de cargo y reconocimiento del nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza. https://t.co/A37d2OF2A7



Foto: ANDINA/ Prensa Presidencia pic.twitter.com/LAHoIvDY3O — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) September 16, 2026

Presidenta le brinda respaldo al nuevo comandante general de la PNP, Fredy López

Según lo expresado por Keiko Fujimori, el actual Gobierno ha declarado su confianza al nuevo comandante general, Fredy López que asumió el cargo al cumplir como relevo de Óscar Arriola.

"El Gobierno deposita en usted su confianza y le encomienda liderar una institución fundamental para defender la vida, la tranquilidad y los derechos de todos los peruanos", enfatizó la gobernante.

En ese contexto, la gobernante, manifestó su absoluto respaldo en el ámbito político al nuevo comandante general de la PNP, Fredy López, así como los recursos económicos que pueda requerir para ejecutar con éxito sus labores en favor de la lucha contra la criminalidad, uno de los problemas más significativos en el país.

"Esta designación reconoce su trayectoria profesional, su experiencia, pero también representa un mandato muy claro, conducir a nuestra policía con firmeza, integridad, disciplina y cercanía con la ciudadanía. Cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno" , afirmó Keiko Fujimori.

Finalmente, durante su participación, la mandataria Keiko Fujimori expresó al nuevo comandante general de la PNP su confianza para asumir el cargo, dada su experiencia a lo largo de los años. Asimismo, le brindó respaldo en los ámbitos político y económico para que pueda desempeñar todas sus funciones.