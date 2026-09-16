Óscar Arriola deja el mando de la Policía Nacional: "No me arrepiento de nada, fue al servicio de la patria"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la ceremonia de condecoración del nuevo comandante general de la PNP, realizada en la Escuela de la Policía, en Puente Piedra, el saliente jefe policial Óscar Arriola pidió perdón a su familia por sus prolongadas ausencias durante su gestión. Sin embargo, afirmó que no se arrepiente de las decisiones que tomó, pues sostuvo que actuó al servicio de la patria.

Arriola agradece a institución y compañeros policiales

Óscar Arriola inició su mensaje agradeciendo a sus compañeros y a la institución, donde desempeñó uno de los cargos más importantes de la Policía Nacional.

"Solamente tengo gratitud en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Agradezco a dios sobre todas las cosas. Y con el milagro de la vida colocarte en el hogar donde te señala. Los seres más preciados, que te reciben con sonrisas y te inyecta principios y valores, lo que conllevan a la vocacion de lo que harás el resto de tu vida", afirmó.

Pide perdón por prolongadas ausencias familiares

En esa misma línea, reconoció a su esposa e hijos y les pidió disculpas públicamente por sus prolongadas ausencias, debido a las exigencias de su labor. Sin embargo, afirmó no guardar remordimiento, pues sostuvo que lo hizo por millones de ciudadanos del Perú.

"Agradezco a mi esposa presente y a mis hijos, por todos esos tiempos en los cuales me he apartado del hogar, pero, delante de todos les pido perdón y no me arrepiento de nada porque fue al servicio de la patria para los 35 millones de peruanos", sostuvo.

Reconoce respaldo de autoridades durante gestión

Además, agradeció a la presidenta Keiko Fujimori, al titular del Interior, Luis Galarreta, y a los demás funcionarios que respaldaron su gestión mientras ocupaba la comandancia.

"Un agradecimiento eterno para la presidenta de la República, doña Keiko Fujimori, por haberme permitido poder dirigir los destinos de esta noblísima y gran institución. al ministro del Interior, César Astudillo; al señor premier, a los ministros de Estados y a las autoridades que hicieron posible este cumplimiento de la misión", señaló.

Nuevo comandante en la Policía Nacional

El premier Luis Galarreta anunció que el teniente general Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la PNP, en medio de las acciones contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la presencia policial en zonas críticas.

La designación fue comunicada tras el Consejo de Ministros, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, donde se abordaron medidas de seguridad y la continuidad de las operaciones policiales. Con este cambio, el Ejecutivo busca mantener la conducción de la institución y continuar la lucha contra las organizaciones criminales.

El saliente jefe policial Óscar Arriola pidió perdón a su familia por sus prolongadas ausencias durante su gestión. Sin embargo, afirmó que no se arrepiente de las decisiones que tomó, pues sostuvo que actuó al servicio de la patria.