JNJ cesa a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular por límite de edad y cancela su título

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el cese de Zoraida Ávalos Rivera como fiscal suprema titular, al alcanzar la edad límite de 70 años. La medida tiene efecto desde el 14 de junio de 2026, fecha en que la exfiscal de la Nación cumplió dicha edad. El organismo también ordenó cancelar su título de fiscal suprema.

La decisión establece que la salida del cargo responde a la causal de límite de edad contemplada en la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal. Esta norma señala que el cargo de fiscal termina al alcanzar los 70 años, disposición que la JNJ considera específica para los integrantes del Ministerio Público.

#EnVivo La Junta Nacional de Justicia dispuso el cese de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular por límite de edad y canceló su título. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/exeQZroI5o September 16, 2026

En desarrollo...