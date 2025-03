Ositran sobre postergación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: "El 99.5% está en óptimas condiciones"

Pese a que faltaba menos de dos semanas para su inauguración, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que el inicio de operaciones del nuevo Jorge Chávez será suspendido por tercera vez. Según indicó, el terminal aéreo aún cuenta con funciones básicas incompletas lo que impedirá su correcto funcionamiento al público.

Ante ello, Exitosa conversó con Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, para conocer al detalle su postura ante dicha situación. La funcionaria señaló que solo faltan detalles mínimos para obtener luz verde, pero también señaló que entiende la postura del MTC.

Zambrano indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exigió obtener el certificado de operación y servicios el cual les permitiría abrir las puertas del nuevo aeropuerto Jorge Chávez a todos los usuarios.

Sin embargo, la presidenta de Ositran también señaló que todas las pruebas necesarias no podrán ser completadas por lo que la obtención de este documento no llegará a tiempo.

"Lo que ha sucedido es que el Ministerio de Transportes ha señalado que hay un certificado de operación y servicios que no va poder ser otorgado dentro del plazo dado que hay una serie de pruebas que faltan. Hicimos una revisión de todos los sistemas y lo que más nos preocupó es el sistema de alarma contra incendios ya que no estaba integrado por completo junto con otras observaciones que sumaban un incumplimiento del 0.5 %", inició.

En esa misma línea, la funcionaria del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público indicó que toda la infraestructura y montado que necesita el terminal aéreo está listo, pero su operatividad aún está pendiente por lo que justificó la decisión tomada por el MTC.

"Hubo un avance de 0,1 %, pero el problema está en las pruebas porque la infraestructura y el equipamiento está, pero hay tema de integración que está faltando. Sin embargo, eso no es en realidad lo que marca que no se pueda abrir el aeropuerto, sino el hecho de que hasta el 30 de marzo el MTC estima que no se les entregará ese certificado que es importante", añadió.