Universitario de Deportes anuncia drástica medida tras gol anulado a Alex Valera: "Esto no va quedar así"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario se quedó con bronca por el empate 1-1 con Sport Huancayo y anunció que tomará acciones legales tras la anulación del segundo gol de Alex Valera, insistiendo en que la jugada fue válida y que no dejarán que el esfuerzo del plantel sea opacado por decisiones erróneas. La institución crema cree que el VAR perjudica su campaña y no piensa quedarse de brazos cruzados.

Indignación crema por gol anulado

El empate no cayó bien en tienda merengue. Universitario de Deportes estaba logrando un triunfo clave en su lucha por ganar el Torneo Clausura, pero el árbitro terminó invalidando el tanto de Alex Valera cuando todo el estadio ya celebraba el 2-1.

Esta decisión, apoyada desde la cabina del VAR, generó una ola de indignación no solo de los hinchas, sino también desde la propia administración del club merengue.

"Todos han visto esa jugada. Es válida y todos coinciden que el gol no debió anularse . Sin embargo, los que manejan esa tecnología no lo están haciendo de la manera correcta", declaró Franco Velazco, administrador de Universitario, a América Deportes.

Para los cremas, el problema no se limita a un simple error arbitral, sino a algo que podría estar afectando directamente a la institución en lo deportivo y económico.

"Creo que la 'U' ha hecho un club de fútbol altamente eficiente, al punto que ha acortado el campeonato antes de lo previsto y eso está generando algún perjuicio económico comercial para alguien", dijo Velazco.

Además, el administrador de Universitario dejó entrever que hay intereses detrás de estas equivocaciones: "Presumimos que la idea es no atentar ante eso y la 'U' es una piedra en el zapato. Para ningún rival es conveniente que campeonemos el Clausura".

⚖️💥 "𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗧𝗢𝗠𝗔𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗘𝗦."



🗣 Franco Velazco y Adrián Gilabert llegaron a Lima con la delegación crema y dejaron claro su rechazo absoluto al arbitraje del Universitario 🆚️ Sport Huancayo. pic.twitter.com/eGwuyKa2ZE — Fútbol en América (@FAamericatv) August 18, 2025

Universitario tomará acciones legales

Cansados de que los fallos los resten en la tabla, Universitario anunció que iniciará una investigación formal contra los encargados del VAR. El asesor legal del club, Adrián Gilabert, explicó que pedirán las pruebas necesarias para demostrar si hubo irregularidades en la toma de decisiones.

"Vamos a tomar acciones legales. Vamos a pedir los audios del VAR y ver de qué manera determinan una cosa así. Es rarísimo. Te perjudican. El esfuerzo de los muchachos queda mediado. Vamos a tomar acciones. Esto no va quedar así. Vamos a salir adelante, pongan lo que pongan", declaró Adrián Gilabert.

El objetivo de Universitario es sentar un precedente para que estos errores no vuelvan a repetirse y evitar que se ponga en juego el trabajo de todo un plantel que pelea por el título.

Con el anuncio de esta drástica medida, Universitario de Deportes deja claro que no pasará por alto el gol anulado a Alex Valera, buscando sentar un precedente ante lo sucedido para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar sus aspiraciones en plena disputa del Torneo Clausura.