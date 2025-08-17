Policía acusado de feminicidio será extraditado de Italia para ser procesado en el Perú

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En mayo del 2021, hace cuatro años, un feminicidio afectó completamente a los pobladores del barrio de Santo Cristo, en el distrito de Mala, al sur de la capital. El presunto autor de este un suboficial de la Policía Nacional del Perú, quien atentó contra su pareja de tal solo 23 años. Un hecho que dejó un solo testigo, su hija. Tras años de espera, la familia de la víctima podrá tener esperanzas de alcanzar la justicia, pues el hombre será extraditado desde Italia.

Feminicida podrá ser extraditado

Se trata de Williams Antoni Michel León Jiménez, un suboficial de la Policía Nacional que prestó servicios en la División de Carretera, quien, según la Fiscalía, tras asesinar a su pareja de iniciales W. K. J. F. frente a su hija, la abandonó para fugar, no solo de la escena, sino también del país, con destino a Italia.

Este último miércoles 13 de agosto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y la presidenta de la República, Dina Boluarte, firmaron una resolución que autoriza su extradición desde el país europeo.

La familia de la víctima tendrá consuelo al conocer que el presunto asesino cumplirá nueve meses de prisión preventiva en una cárcel peruana, tras la decisión del Poder Judicial.

La Resolución Suprema N°156-2025-JUS que aprueba la medida señala que, previo análisis del Informe N° 136-2025/COE-TPC de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas que propone conceder la solicitud de extradición activa de Williams Antoni Michel León, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mala, para que sea procesado por presunto delito feminicidio.

Asimismo, cita el Tratado de Extradición entre el Perú y el Gobierno de Italia, suscrito en noviembre de 1994 y vigente desde el 7 de abril de 2005, se resolvió conceder la solicitud de extradición.

¿Qué se sabe del caso?

Los restos de la víctima W. K. J. F. de 23 años, fueron hallados en un descampado ubicado en el kilómetro 87 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Fue el conductor de un camión que trasladaba concreto el que realizó el hallazgo al ser alertada por la hija de la mujer que iba deambulando por la pista.

Al lugar de los hechos llegó la Policía Nacional, así como los peritos de criminalística junto a un fiscal para realizar las diligencias correspondientes. Además, la niña fue puesta a buen recaudo por sus familiares que la reconocieron.

Es por este caso que el Ejecutivo ordenó la extradición de Williams Antoni Michel León Jiménez, un suboficial de la PNP, para cumplir 9 meses de prisión preventiva por ser el presunto autor del feminicidio que enluto Mala.