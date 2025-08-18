Congreso cita para HOY a canciller Schialer y al ministro de Defensa para dar detalles sobre Santa Rosa

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, fueron citados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para que este lunes 18 de agosto a las 11 de la mañana, expliquen los detalles sobre la situación de la Isla Chinería, el distrito de Santa Rosa y las discusiones iniciadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Citación

Así lo confirmó la presidenta del grupo de trabajo, Heidy Juárez, en diálogo con Exitosa, integrante de Somos Perú, recalcando que también se busca que expliquen sobre las situaciones actuales de las relaciones bilaterales con el vecino país.

Del mismo modo, cabe recalcar que esta convocatoria es distinta a la pactada para el próximo 21 de agosto, la cual fue planteada por el parlamentario Eduardo Sahuana, sumada a la moción de Patricia Juárez sobre declarar persona non grata al precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero.

Por su parte, el presidente del Legislativo, José Jerí, representante de Somos Perú, indicó que ambos ministros serán recibidos en el pleno el próximo jueves 21 de agosto a partir de las 10 a.m.

Dina Boluarte en Santa Rosa

La presidenta Dina Boluarte arribó este viernes 15 de agosto al distrito de Santa Rosa, y reafirmó publicamente que tanto esta jurisdicción como la Isla Chinería "son tan peruanos como la papa y Machu Picchu". En esa línea, invitó a Colombia a trabajar en conjunto para el mejoramiento de la zona fronteriza.

"Que a nadie le quede la menor duda, la isla Chinería y su distrito Santa Rosa de Loreto, son tan peruanos como la papa y como Machu Picchu", dijo a los presentes en dicha actividad oficial.

Asimismo, Boluarte aseguró que las medidas que tomará su gestión tienen un objetivo claro las cuales serán terminar con las brechas sociales y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población en el sector loretano. Según comentó, se han aprobado medidas extraordinarias y urgentes en materia administrativa, económica y financiera.

En tal sentido, indicó que estas dichas acciones permitirán la ejecución oportuna de inversiones en transporte aéreo, fluvial y portuario en el distrito de Santa Rosa. Además, resaltó la importancia del fortalecimiento de la conectividad e integración de las fronteras. "Ampliaremos de seis a doce viajes semanales en el tramo Iquitos-Santa Rosa", detalló.

De esta manera, se conoció que el canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, deberán acudir este lunes 18 de agosto a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.