Padre de Eduardo Ruiz exige justicia: "A mi hijo lo han asesinado, lo han querido callar"

En exclusiva con Exitosa, el padre de Eduardo Ruiz 'Truco', Roger Ruiz, indicó que su hijo era un defensor de causas sociales y fue silenciado por su manera de protestar. Además, criticó severamente a la Policía, señalando que hay malos elementos en la institución.

"Lo han querido callar"

El padre de Eduardo Ruiz negó que el hecho se trate de un homicidio culposo e indicó que la muerte de su hijo se trata de un asesinato por protestar en contra del gobierno y sus abusos.

"A mi hijo lo han asesinado porque mi hijo con sus canciones, con sus letras, en contra del gobierno, en contra de los abusos, él era un defensor de la naturaleza, viajaba por todos lados y a él lo han querido callar, definitivamente, y por eso lo han asesinado", señaló.

Parte de la familia de Eduardo Ruiz ha servido en la Policía Nacional del Perú (PNP) e indica que si bien hay buenos efectivos policiales, la desconfianza hacia la institución policial ha aumentado. "Nosotros confiamos en la policía pero con todos estos hechos no sabemos qué confiar", indicó.

Por ello, se refirió a las recientes declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien deslizó que Eduardo Ruiz era "terruco", comentarios que posteriormente fueron respaldados por otros parlamentarios que impulsan leyes a favor de efectivos policiales.

En ese sentido indicó que han presentado una carta notarial en contra del congresista para que se rectifique en las próximas 24 horas e indicó que este deberá presentar pruebas tras la calificación dada. "Esta manchando el honor de mi hijo, mi hijo no es ningún terruco".

Mal manejo en recojo de evidencias

El abogado Rodrigo Noblecilla, defensa legal de la familia de Eduardo Ruiz, detalló que el recojo de pruebas de criminalística ha sido reducida al no recoger un casquillo de bala y una funda a 15 metros del ataque contra 'Truco'.

"En la avenida Uruguay, al frente del Cepre de la Villareal, se encontró un casquillo de bala y una funda de pistola. La criminalística nunca llegó ahí. A 15 metros cierram la escena del crimen, la inspección técnica que hacen el sábado; y no llegan a ese casquillo y funda que estaba a 15 metros. ¿por qué?, cuestionó.

Al mismo tiempo indican que la PNP está siendo "investigadores y partes" pues estas estarían realizando las investigaciones y visualizaciones. "Es más, la policía la reclama a la Fiscalía por qué van sin ellos", añadió el abogado.

El caso por la muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas continúa revelando mayores detalles. Por su parte, la familia continúa exigiendo justicia y que el nombre de su hijo no sea mancillado.