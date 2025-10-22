Betssy Chávez enfrenta a jueza tras rechazo de suspensión por motivos médicos

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022, protagonizó un tenso intercambio con la jueza Norma Carbajal, luego de que esta rechazara su solicitud para suspender la audiencia por motivos médicos.

La defensa de la exprimera ministra alegó que Chávez padecía bronquitis aguda, fiebre persistente y reposo médico obligatorio, sustentado en un certificado emitido por un médico particular. }

Sin embargo, tras revisar la documentación, la magistrada determinó que los documentos no generaban convicción y presentaban inconsistencias.

"No causa convicción a este colegiado por las siguientes razones: en ninguna parte se afirma que la acusada haya sido atendida por emergencia, como lo alegó la defensa. Se dice que amerita descanso médico por cinco días y, sin embargo, se refiere a los días 20 al 25 de octubre del 2025, seis días en total, lo que resulta incongruente y refleja poca seriedad", señaló Carbajal durante la audiencia.

Abogado señaló que Betssy Chávez fue atendida en "Clínica Chorrillos" pero juez advirtió que descanso médico presentado lleva sello del MINSA. Sala rechaza pedido de suspensión de audiencias, pide informe a la clínica y ordena visita de médico legista. Así respondió la expremier: https://t.co/hlttutr13h pic.twitter.com/WxMrZvhoPb — Cintya Malpartida (@cfrejya) October 21, 2025

Inconsistencias en los documentos médicos

La jueza también advirtió contradicciones en el diagnóstico presentado, así como falta de precisión en el uso del sello del Ministerio de Salud. Además, no se aportaron pruebas suficientes que demostraran que Chávez estaba imposibilitada de asistir de manera presencial o virtual.

"La enfermedad debe inhabilitar materialmente al acusado para ejercer sus derechos, no cualquier dolencia justifica una suspensión", remarcó la magistrada. Por ello, ordenó que Chávez sea evaluada por un médico legista para comprobar su estado real de salud y solicitó un informe detallado a la clínica mencionada en los documentos.

Durante la sesión, Chávez negó haberse atendido en la clínica Chorrillos, como se señalaba en parte de la documentación presentada. "La clínica Chorrillos no me atendió. Lo que está haciendo no es correcto, porque van a inmiscuir a una clínica y yo no me he atendido en esa clínica", afirmó ante el tribunal.

El proceso judicial por el intento de golpe

Pese al reclamo, el tribunal decidió continuar la audiencia sin la presencia de la exjefa del Gabinete, autorizando que solo participara su defensa técnica. Asimismo, ordenó la pronta evaluación médica y la entrega de un informe de la clínica involucrada.

Betssy Chávez enfrenta este proceso junto al expresidente Pedro Castillo, ambos acusados por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que derivó en la destitución del exmandatario.

La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez y 34 para Castillo, por delitos vinculados a la ruptura del orden constitucional. Ese día, Castillo anunció el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura, pero su intento fue frustrado por la Policía, que lo detuvo cuando se dirigía presuntamente hacia la Embajada de México en Lima.

La decisión de la jueza Carbajal marca un nuevo episodio de tensión judicial en el caso por el intento de golpe de Estado, donde la salud y la veracidad de los documentos médicos de la ex primera ministra quedaron bajo la lupa.