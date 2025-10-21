¡Prepárate! Anuncian corte de agua para el miércoles, 22 de octubre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este miércoles, 22 de octubre, interrumpirá el servicio de agua en varios puntos de Lima. La medida se dará por labores de limpieza y desinfección, por lo cual, es importante que sepas si tu distrito se verá afectado ese día.

¿Qué distritos se verán afectados?

Hasta por 10 horas, algunas zonas de Lima Metropolitana se verían afectadas con el corte de agua programado que anunció la empresa estatal a través de su canal de difusión de WhatsApp. Según dio a conocer, la suspensión del servicio será temporal para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema y garantizar que este recurso hídrico llegue a todos los hogares de forma segura y saludable.

Debido a esta situación, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias para no verse perjudicados con el corte de agua. Asimismo, detalla que en caso el servicio no se restablezca en el horario establecido, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Corte de agua en San Juan de Miraflores

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Los Excedentes, Urb. El Arenal, Asociación El Progreso, Urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso, U. Pop. Pamplona Baja, U. Pop. Ciudad de Dios, Urb. Panamericana.

A.H. Los Excedentes, Urb. El Arenal, Asociación El Progreso, Urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso, U. Pop. Pamplona Baja, U. Pop. Ciudad de Dios, Urb. Panamericana. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 302.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I, II, A.H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.

A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I, II, A.H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y desinfección de reservorio.

Sin agua en La Molina

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Urb. Sol de La Molina I, II y III Etapa; Urb. San Remo, Urb. Molina Real, Urb. Las Laderas, Urb. El Descanso de La Molina, Asoc. Nueva Molina, Asoc. Huertos de La Molina.

Urb. Sol de La Molina I, II y III Etapa; Urb. San Remo, Urb. Molina Real, Urb. Las Laderas, Urb. El Descanso de La Molina, Asoc. Nueva Molina, Asoc. Huertos de La Molina. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 197.

La empresa estatal también anuncia que el corte temporal será en las siguientes zonas: Coop. Musa I, II, III, IV y V etapa, Asoc. Piedra Viva, Asoc. Los Arbolitos, Urb. La Riviera (Pilones).

En conclusión, como parte de sus trabajos para brindar calidad del servicio de agua potable en Lima, Sedapal anunció que tiene corte programado en al menos tres distritos para el miércoles, 22 de octubre.