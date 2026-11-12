Bomberos salvan la vida de Yaco y el Loco

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ambos se dirigían a una reunión de trabajo en la que afinarían los últimos detalles de su show de aniversario cuando quedaron encerrados en el elevador. En un primer momento, la situación generó tensión y angustia; sin embargo, fieles a su estilo, no perdieron el sentido del humor. Así, el rescate se desarrolló entre risas y ocurrencias, mientras los bomberos, que se encontraban al otro lado de la puerta intentando liberarlos, se convertían en espectadores de sus divertidas intervenciones.

Todo el incidente fue grabado por su mánager, quien también quedó atrapado junto a ellos. Posteriormente, los mejores momentos del encierro fueron compartidos en sus redes sociales.

El hecho también llamó la atención de los vecinos del edificio, quienes escuchaban entre risas las ocurrencias de este singular dúo. Incluso, en un momento de la emergencia, ambos optaron por quitarse algunas prendas debido a las altas temperaturas que se registraban dentro del ascensor.

Este viernes 18 de diciembre, en el Duomo de Costa 21, el público podrá disfrutar de todas sus locuras y ocurrencias en el espectáculo de aniversario «Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños». Además, durante el evento se compartirá material inédito de este inesperado encierro y se lanzará la canción oficial de Yaco y el Loco, junto a la agrupación 6 Voltios.

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket. Yaco y el Loco prometen un espectáculo cargado de merengue, humor y mucha diversión, totalmente sin censura, para celebrar junto a sus seguidores los mejores momentos del año de su podcast.