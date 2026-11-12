Papa León XIV en Perú: Renzo Reggiardo hizo entrega de las llaves de la ciudad al santo padre

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV recibió las Llaves de la Ciudad de Lima de manos del alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, durante una breve ceremonia protocolar desarrollada en los exteriores del Palacio Municipal de Lima.

El reconocimiento se realizó en la Plaza Mayor, donde miles de fieles católicos se congregaron para acompañar al sumo pontífice durante una nueva actividad de su visita apostólica al Perú.

La entrega de esta distinción representó un gesto de hospitalidad de la capital hacia el santo padre , quien recibió el reconocimiento en medio de los aplausos, cánticos y muestras de cariño de los ciudadanos que aguardaban su llegada.

Durante la ceremonia, León XIV permaneció entre la bandera metropolitana Lima y el pabellón nacional, mientras los asistentes intentaban acercarse para saludarlo y expresarle su afecto. La presencia del pontífice generó gran expectativa entre los fieles, quienes buscaban tener un momento cercano con él durante su paso por el Centro Histórico.

Papa León XIV recibió camiseta de la selección peruana

Uno de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia fue cuando el sumo pontífice recibió una camiseta de la selección peruana, que sostuvo mientras saludaba a los presentes. Además, dejó plasmada su firma como parte de esta actividad protocolar.

Las imágenes registradas durante la transmisión mostraron al santo padre con la camiseta nacional en las manos, mientras los ciudadanos continuaban expresándole su entusiasmo desde los exteriores de la Municipalidad de Lima.

La entrega de este recuerdo se sumó al reconocimiento otorgado por la autoridad edil, en una jornada marcada por las muestras de afecto hacia el pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el país debido a los años que vivió en territorio peruano antes de asumir sus responsabilidades en el Vaticano.

Muchos ciudadanos presentes en la ceremonia buscaban acercarse para saludarlo y expresarle el cariño que le guardan desde su etapa como sacerdote y obispo en el Perú

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde el Palacio Municipal, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, hizo entrega de las llaves de la ciudad al papa León XIV, como parte de las actividades oficiales durante su visita al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Santo padre continuó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal

Tras recibir las Llaves de la Ciudad, León XIV ingresó al Palacio Municipal acompañado por el alcalde Renzo Reggiardo. Posteriormente, salió para abordar el papamóvil y continuar con las actividades previstas en su agenda oficial.

Mientras tanto, miles de personas permanecieron en la Plaza Mayor para seguir de cerca el desplazamiento del pontífice y aprovechar la oportunidad de verlo durante su recorrido por el Centro Histórico.

De esta manera, la entrega de las Llaves de la Ciudad se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada, al reunir un reconocimiento institucional y las muestras de cariño de los ciudadanos hacia León XIV. La ceremonia también reflejó el vínculo del santo padre con el Perú, país al que regresó para reencontrarse con una población que lo recibió con entusiasmo.